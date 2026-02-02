English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Liquor Price: ఆల్కహాల్ ప్రియులకు శుభవార్త.. ఈ బ్రాండ్స్‌పై ధరలు భారీగా తగ్గింపు..!

Liquor Price: ఆల్కహాల్ ప్రియులకు శుభవార్త.. ఈ బ్రాండ్స్‌పై ధరలు భారీగా తగ్గింపు..!

Imported Liquor Price: ఆల్కహాల్ ప్రియులకు గుడ్‌న్యూస్ ఇది. ఇటీవల భారత్-EU స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కారణంగా.. యూరోపియన్ వైన్లు, బీర్లు, స్పిరిట్‌లపై కస్టమ్స్ ట్యాక్స్ గణనీయంగా తగ్గనుంది. దీంతో లిక్కర్ లవర్స్ తమకు ఇష్టమైన కొన్ని అంతర్జాతీయ బ్రాండ్స్‌ను తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
 
వైన్లు, స్పిరిట్‌లపై చాలా కాలంగా 150 శాతం వరకు దిగుమతి సుంకాలను విధించిన భారత్. అయితే యూరప్‌తో ఒప్పందం తరువాత దశలవారీగా ఈ ట్యాక్స్‌లను తగ్గించేందుకు అంగీకారం తెలిపింది.   

10 యూరోల కంటే ఎక్కువ ధర ఉన్న ప్రీమియం వైన్‌లపై అత్యధికంగా 20 శాతం వరకు ట్యాక్స్ ఉండనుంది. స్పిరిట్‌లు, బీర్ల ధరల్లో కూడా భారీ తగ్గింపు ఉండనుంది. యూరప్‌లోని అత్యంత ప్రసిద్ధ ఆల్కహాల్ బ్రాండ్‌లు తక్కువ ధరకే మన దేశంలో లభించనున్నాయి.   

జేమ్సన్ ఐరిష్ విస్కీ ధర రూ.1,800 ఉంటుందని అంచనా. షాంపైన్‌పై ఒక్కో బాటిల్‌కు రూ.1,500 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఆదా అయ్యే అవకాశం ఉంది. గ్రే గూస్, బెల్వెడెరే వంటి ప్రీమియం వోడ్కా ధరలు కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న ధరల కంటే ఇంకా తగ్గుతాయి.   

విస్కీ, వోడ్కా, రమ్, జిన్ వంటి స్పిరిట్‌లపై ప్రస్తుతం 150 శాతం వరకు ఉన్న ట్యాక్స్‌లు 40 శాతానికి తగ్గించనున్నారు. బీర్లపై ట్యాక్స్‌లు 110 శాతం నుంచి 50 శాతానికి తగ్గుతాయి. ముఖ్యంగా మెట్రో నగరాలు, పర్యాటక కేంద్రాలలో యూరోపియన్ బీర్ బ్రాండ్ల ధరలు భారీగా తగ్గనున్నాయి.   

మీడియం రేంజ్ వైన్లపై 30 శాతం ట్యాక్స్‌లు ఉంటాయి. 2.5 యూరోల కంటే తక్కువ ధర ఉన్న వైన్లకు ఎలాంటి రాయితీలు లభించవు. ట్యాక్స్‌లు తగ్గింపుతో ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, స్పెయిన్ ,జర్మనీ వైన్లతో పాటు స్కాచ్ విస్కీ, ఐరిష్ విస్కీ, క్రాఫ్ట్ జిన్స్, కాంటినెంటల్ బీర్ బ్రాండ్లకు డిమాండ్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.   

