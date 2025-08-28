English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Exams Cancelled: కాలేజీ, స్కూలు.. విద్యార్థులకు శుభవార్త…..రేపు, ఎల్లుండి పరీక్షలు రద్దు

ఆగస్టు నెలలో ఇప్పటికే ఎన్నో సెలవులు రాగా.. ఇప్పుడు మళ్లీ వర్షాల వల్ల వరుస సెలవులు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో యూనివర్సిటీ పరీక్షలు సైతం రద్దు అయ్యాయి. ఇంతకీ ఎక్కడెక్కడ సెలవులు ఉన్నాయి అలానే ఎక్కడెక్కడ పరీక్షలు రద్దు అయ్యాయి అనే వివరాల్లోకి వెళితే..
ఆగస్టు నెలలో ఇప్పటికే పండగలతో.. పాటు భారీ వర్షాల వల్ల ఎన్నో ప్రదేశాలలో వరుస సెలవులు వస్తున్నాయి. మహారాష్ట్ర, జమ్మూ లాంటి రాష్ట్రాలలో ఎన్నో రోజుల నుంచి వర్షాల వల్ల సెలవులు కొనసాగుతున్న తరుణంలో ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

తెలుగు రాష్ట్రమైన తెలంగాణలో గత కొద్ది రోజుల నుంచి వరద బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. ఎన్నో ప్రదేశాలు నీటిమట్టం కాగా.. కొన్ని ప్రదేశాలకు.. రాకపోకలు కూడా బంద్ అయ్యాయి.  

ఈ క్రమంలో తెలంగాణ వర్సిటీ పరిధిలో.. శుక్రవారం అలానే శనివారం జరగాల్సిన పరీక్షలు అన్నీ కూడా యూనివర్సిటీ సిబ్బంది రద్దు చేశారు.   

ఈ పరీక్షలు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఉంటాయి అనేది త్వరలోనే ప్రకటిస్తాం అంటూ.. వర్సిటీ వీసీ, ప్రొఫెసర్ యాదగిరి రావు వెల్లడించారు. ఇక మెదక్ జిల్లా అలానే కామారెడ్డి లాంటి చోటుల్లో ఇప్పటికే రేపు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

దీంతో కాలేజ్ పిల్లలకు తమ ఎగ్జామ్స్ చదువుకోడానికి మరికొన్ని రోజులు సెలవు వచ్చినట్లు అయింది. మరోపక్క మీ ఏరియాల్లో స్కూల్లకు సెలవు ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి.. స్కూల్లు లేదా కాలేజీలో యజమాన్యాన్ని సంప్రదించడం ఉత్తమం.

