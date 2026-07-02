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ప్రభుత్వ టీచర్లకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు.. ఏమిటో తెలుసా?

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 02, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:47 PM IST

Good News To Telangana Govt Teachers: తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ కళాశాలల అధ్యాపకులు, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు ఊరట కలిగించేలా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఉపాధ్యాయులు, లెక్చరర్లకు సంబంధించి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఏమిటో తెలుసా?

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తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. టీచర్లు, ఉపాధ్యాయులకు ఊరట కలిగించేలా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులకు మధ్యాహ్న భోజనం వడ్డించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు మంత్రివర్గంలో ఆ నిర్ణయానికి ఆమోదం తెలిపింది.

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పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల్లో విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బందికి అల్పాహారంతో పాటు మధ్యాహ్న భోజనం అందించాలని మంత్రివర్గ సమావేశంలో తీర్మానం చేశారు. వెంటనే ఈ కార్యక్రమం అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది.

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ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ఇప్పటికే విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తాజా నిర్ణయంతో విద్యార్థులతో కలిసి ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు భోజనం చేయనున్నారు.

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ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో మధ్యాహ్న భోజనం నాణ్యత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇన్నాళ్లు విద్యార్థులకు వడ్డిస్తున్న మధ్యాహ్న భోజనం నాణ్యత అనేది పట్టించుకోవడం లేదు. ఇప్పుడు విద్యార్థులతో కలిసి ఉపాధ్యాయులు, లెక్చరర్లు భోజనం చేస్తుండడంతో భోజనం నాణ్యత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

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కొన్ని కీలక అంశాలపై మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చ జరిగింది. పేపర్‌ లెస్‌గా జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. మాజీ పోలీస్ అధికారుల భద్రతా తొలగింపు, ఉద్యోగులు, పాలనాపరమైన నిర్ణయాలు మంత్రిమండలి తీసుకుంది.

TAGS:
Govt teachers
Lecturers
Govt of Telangana
Telangana Cabinet Decisions
Telangana govt teachers
mid day meals

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