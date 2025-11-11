Business Ideas: చలికాలంలో ఈ పంట సాగు చేస్తే.. ఎండాకాలం వరకు మంచి లాభాలు మీ సొంతం..!!

Business Ideas: సాధారణంగా ఎక్కువగా ఎండాకాలంలో పండిస్తుంటారు. అయితే, ఆధునిక వ్యవసాయ సాంకేతికతలతో ఇప్పుడు చలికాలంలో కూడా బెండకాయ సాగు పూర్తిగా సాధ్యమైంది. పాలీహౌస్లు, నెట్హౌస్లు లేదా పంట కవర్ల వాడకం ద్వారా రైతులు మంచు, చల్లని గాలులు, తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావం నుండి పంటను రక్షించగలరు. దీంతో పంట ఆరోగ్యంగా పెరిగి, మార్కెట్లో ఎక్కువ ధరకు అమ్ముడవుతుంది.
బెండకాయ సాగులో మట్టిపొర సిద్ధం చేయడం అత్యంత కీలక దశ. విత్తే ముందు పొలాన్ని రెండు లేదా మూడు సార్లు లోతుగా దున్ని, ఎండలో రెండు రోజులపాటు ఆరనివ్వాలి. ఇలా చేయడం వల్ల తెగుళ్లు, ఫంగస్, వ్యాధికారకాలు నశిస్తాయి. తరువాత బాగా కుళ్ళిన ఆవు పేడ లేదా కంపోస్ట్ను కలిపి నేల సారాన్ని పెంచాలి. నీరు నిలిచిపోకుండా సరైన డ్రైనేజ్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే నీరు నిలిచిపోతే వేర్లు కుళ్లిపోతాయి.
శీతాకాలపు సాగుకు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకునే బెండకాయ రకాలను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ‘రాధిక’, ‘ఇందమ్ 9821’, ‘నున్హెమ్స్ సింగం’, అలాగే ‘నామ్ధారి NS-862’ వంటి హైబ్రిడ్ రకాలు చలిని బాగా తట్టుకుని అధిక దిగుబడి ఇస్తాయి. ఈ రకాలు ఆకర్షణీయమైన పచ్చరంగుతో పాటు మంచి పొడవు కలిగిన బెండకాయలను ఇస్తాయి, మార్కెట్లో వీటి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
విత్తనాలు వేసే ఉత్తమ సమయం అక్టోబర్ చివరి వారం నుండి నవంబర్ మొదటి వారం వరకు. విత్తనాలను 2–3 సెంటీమీటర్ల లోతులో వేసి, మొక్కల మధ్య 30–40 సెంటీమీటర్ల దూరం ఉంచాలి. విత్తిన తర్వాత మట్టిని తేలికగా కప్పడం వల్ల మొక్కలు బలపడతాయి. చలి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పాలిథీన్ షీట్లు లేదా నెట్ కవర్లతో మొక్కలను రక్షించవచ్చు.
శీతాకాలంలో పంటకు నీరు తక్కువగానే అవసరం ఉంటుంది. నేల తేమను స్తిరంగా ఉంచడానికి ప్రతి 7–10 రోజులకు 15–20 మిల్లీమీటర్ల నీరు సరిపోతుంది. అధిక నీటివల్ల వేర్ల కుళ్లు లేదా ఫంగస్ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మంచు దాడి రాకుండా ఉండేందుకు తెల్లవారుజామున లేదా సాయంత్రం నీరు పోవడం ఉత్తమం. ఈ సీజన్లో బిందు సేద్యం (డ్రిప్ ఇరిగేషన్) చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
శీతాకాలపు బెండకాయ పంటకు తెల్ల ఈగలు, గొంగళి పురుగులు ప్రధాన సమస్యలుగా ఉంటాయి. ఇవి ‘పసుపు సిర మొజాయిక్’ వంటి వ్యాధులను వ్యాపింపజేస్తాయి. దీనిని నివారించేందుకు ధృవీకరించిన విత్తనాలను ఉపయోగించాలి. తెగుళ్లు కనిపిస్తే, వేప నూనె ఆధారిత సేంద్రీయ పురుగుమందులను లేదా 0.5శాతం కార్బరిల్ ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేయవచ్చు. మొక్కల మధ్య సరైన దూరం ఉంచడం వల్ల గాలి ప్రసరణ బాగా జరిగి వ్యాధి వ్యాప్తి తగ్గుతుంది.
బెండకాయ మంచి పెరుగుదలకు పగటి ఉష్ణోగ్రత 25–30°C, రాత్రిపూట కనీసం 15°C కంటే తక్కువ కాకుండా ఉండాలి. పాలీహౌస్లో హీటర్లు లేదా వెంటిలేషన్ సిస్టమ్స్ ద్వారా ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించవచ్చు. బహిరంగ సాగులో మల్చింగ్ షీట్లు లేదా పంట కవర్లను ఉపయోగించడం వల్ల పంటకు అవసరమైన వెచ్చదనం లభిస్తుంది, నేల తేమ ఎక్కువకాలం నిలుస్తుంది.
శీతాకాలంలో ఆకుపచ్చ బెండకాయలకు ఎల్లప్పుడూ మార్కెట్లో అధిక డిమాండ్ ఉంటుంది. వేసవికాలం కంటే సరఫరా తక్కువగా ఉండడం వల్ల ధరలు కిలోకు రూ.60–రూ. 80 వరకు ఉంటాయి. ఆధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి రైతులు ఎకరానికి 80–100 క్వింటాళ్ల దిగుబడి సాధించవచ్చు. సరైన సంరక్షణ, శాస్త్రీయ పద్ధతులు, సమయానికి నీరు, ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణతో, శీతాకాలపు బెండకాయ సాగు రైతులకు తక్కువ రిస్క్తో అధిక లాభదాయక వ్యాపారంగా మారుతోంది.