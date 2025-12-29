English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
67 Number in Google: 67 నెంబర్ గూగుల్ లో ఎప్పుడన్నా సెర్చ్ చేసి చూశారా.. ఏం జరుగుతుందంటే..!

Google 67 Trick: ఈ డిజిటల్ యుగంలో గూగుల్ మన జీవితంలో ఓ భాగంగా మారిపోయింది. ఉదయం లేవగానే వాతావరణం నుంచి మొదలుకుని, చిన్న సందేహం వచ్చినా, కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలన్నా ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది.. గూగుల్‌. అయితే గూగుల్ కేవలం సమాచారం తెలుసుకోవడం కోసం మాత్రమే కాకుండా.. కొన్ని ట్రిక్స్ కూడా అందిస్తూ ప్రస్తుతం అందరి.. దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
ఇప్పటి రోజుల్లో గూగుల్ లేకుండా మన రోజువారీ జీవితం ఊహించుకోవడం కష్టమే. చిన్న సందేహం వచ్చినా..పెద్ద సమాచారం కావాలన్నా, చదువు, ఉద్యోగం, వంట, ప్రయాణం లేదా వినోదం కోసం అయినా ముందుగా మనం తెరచేది గూగుల్‌నే. కోట్లాది మంది వినియోగదారులు ప్రతిరోజూ గూగుల్‌ను ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే… గూగుల్ కేవలం సమాచారం ఇచ్చే సెర్చ్ ఇంజిన్ గా మాత్రమే కాకుండా.. వినియోగదారులను సరదాగా ఆశ్చర్యపరచడానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన చిన్న ఫీచర్లు కూడా అందిస్తోంది. వీటినే గూగుల్ “ఈస్టర్ ఎగ్స్” అని పిలుస్తారు.

ఇటీవల అలాంటి ఈస్టర్ ఎగ్‌కు సంబంధించిన ఓ చిన్న ట్రిక్ సోషల్ మీడియాలో.. బాగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ ట్రిక్‌లో పెద్దగా టెక్నికల్ విషయం ఏమీ ఉండదు. కేవలం ఒక చిన్న సంఖ్యే దీని వెనుక రహస్యం. అదే 67. మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్ లేదా ల్యాప్‌టాప్‌లో గూగుల్ ఓపెన్ చేసి, సెర్చ్ బాక్స్‌లో 67 లేదా 6-7 అని టైప్ చేసి ఎంటర్ నొక్కితే చాలు. అలా చేసిన వెంటనే మీ స్క్రీన్ కొద్దిసేపు వణుకుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. మొదటిసారి చూసినప్పుడు కొందరికి ఫోన్ లేదా ల్యాప్‌టాప్‌లో ఏదైనా సమస్య వచ్చిందేమో అనిపించవచ్చు.

అయితే దీనిపై భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది గూగుల్ కావాలనే రూపొందించిన చిన్న సరదా ఫీచర్ మాత్రమే. దీని వల్ల మీ డివైస్‌కు ఎలాంటి నష్టం జరగదు. స్క్రీన్ వణికిన తర్వాత మళ్లీ సాధారణ స్థితికి వస్తుంది. ఈ చిన్న మాయాజాలం లాంటి ఎఫెక్ట్‌నే చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అందుకే ఈ ట్రిక్‌ను ప్రయత్నించి..వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నారు.

గూగుల్ ఇలాంటి సరదా ట్రిక్స్‌ను ఇదే మొదటిసారి పరిచయం చేయడం కాదు. ఇప్పటికే చాలామందికి తెలిసిన మరో ప్రసిద్ధ ట్రిక్ “Do a Barrel Roll”. మీరు గూగుల్‌లో ఈ పదాలను టైప్ చేస్తే..మీ స్క్రీన్ మొత్తం ఒకసారి 360 డిగ్రీలు తిరిగి మళ్లీ సరిగ్గా నిలుస్తుంది. మొదటిసారి చూస్తే టెక్నికల్ లోపంలా అనిపించినా.. అది కూడా గూగుల్ ఇచ్చిన ఈస్టర్ ఎగ్‌నే.

ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఫీచర్లతో గూగుల్ వినియోగదారులకు కొత్త అనుభూతిని అందిస్తోంది. కేవలం సెర్చ్ ఇంజిన్‌గా కాకుండా, వినోదం కూడా ఇవ్వగల వేదికగా గూగుల్ మారిందని ఇవి స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి.

