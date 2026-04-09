Google Pay Pocket Money Scam: గూగుల్ పే ద్వారా నగదు చెల్లింపులు సులభతరం అయ్యాయి. కేవలం షాపింగ్ మాత్రమే కాదు ఇంట్లో ఉండి కరెంట్ బిల్, ఇంటి పన్ను, నల్లా బిల్లు, ఇతర లోన్స్కు సంబంధించిన కూడా చెల్లింపులు చేయవచ్చు. అయితే, ఎప్పటికప్పుడు గూగుల్ పే ఫీచర్స్ కూడా అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటాయి. అయితే, గత రెండు రోజులుగా గూగుల్ పే లో వచ్చిన ఒక కొత్త ఆప్షన్ ద్వారా డబ్బులు పోతున్నాయనే వార్త వైరల్ అవుతోంది. అది నిజమేనా? తెలుసుకుందాం.
గూగుల్ పే లోని పాకెట్ మనీ అనే ఆప్షన్ నొక్కగానే డబ్బులు పోతున్నాయి అనే వార్త వైరల్ అవుతోంది. ఈ మధ్యకాలంలో వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ వేదికగా కూడా ఈ వార్త వైరల్ అవుతోంది. దీంతో అందరూ గూగుల్ పే లోని పాకెట్ మనీ ఆప్షన్ చూడగానే భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు.
పాకెట్ మనీ అంటే ఏంటి? తల్లిదడ్రులు తమ పిల్లలకు డబ్బు పంపడం కోసం గూగుల్ పే ఈ సరికొత్త ఫీచర్ తీసుకువచ్చింది. దీనికి తల్లిదండ్రుల అనుమతి తప్పనిసరి. పాకెట్ మనీలో నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని జమ చేస్తారు. అంటే మొత్తం తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణలో జరుగుతుంది.
ఇది క్లిక్ చేసిన మాత్రానా డబ్బు ఏం పోదు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు ఖర్చు కోసం గరిష్టంగా నెలకు రూ.15000 ఖర్చు పరిమితి నిర్దేశిస్తారు. దానికి మించి ఖర్చు చేయలేరు. రెండో షరతు ప్రకారం ఆన్లైన్ చెల్లింపులు పిల్లలు చేసినప్పుడు అభ్యర్థన వెంటనే తల్లిదండ్రుల మొబైల్కు వెళ్తుంది.
తల్లిదండ్రులు యూపీఐ పిన్ నెంబర్తో నమోదు చేస్తేనే డబ్బు చెల్లింపు అవుతుంది. లేకపోతే తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడైనా నిలిపివేయవచ్చు. ప్రతి లావాదేవికి సంబంధించిన మెసేజ్ తల్లిదండ్రులకు వెళ్తుంది.
అయితే, పాకెట్ మనీ క్లిక్ చేస్తే డబ్బు పోతుందనేది నిజం కాదు. కేవలం ఈ ఫీచర్ కొత్తది అవ్వడంతో ఈ మెసేజ్తో భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఇది NPCI అమోదించిన సురక్షితమైన ఫీచర్.
గూగుల్ పే వంటి యాప్లలో సులభతర చెల్లింపులు జరుగుతున్నా.. చెల్లింపుల అభ్యర్థన ఇతర వ్యక్తుల నుంచి కూడా రావచ్చు జాగ్రత్త. గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి పంపించిన లింక్లు కూడా క్లిక్ చేయకూడదు. ఈ పాకెట్ మనీ విషయంలో కూడా భయపడకండి. టెక్నాలజీని అర్థం చేసుకుని ఉపయోగిస్తే మంచిది.