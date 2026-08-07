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Flipkart Republic Day Sale: రూ.35 వేల బోనస్‌తో Google Pixel 10a మీ సొంతం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 07, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:27 PM IST

Flipkart Republic Day Sale: ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఆఫర్స్‌ల సందడి మొదలైంది. ఇందులో భాగంగా Google Pixel 10a స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Google Pixel 10a Price: మంచి Google స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?    ఇదే మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రిపబ్లిక్‌ డే సేల్స్‌ ప్రారమైంది. ముందుగానే బ్లాక్‌తో పాటు ప్లస్‌ కస్టమర్స్‌కి ఈ సేల్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో భాగంగా Google Pixel 10a స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేసేవారికి పండగగనే భావించవచ్చు. ఈ సేల్‌లో కొనుగోలు చేస్తే వెరీ చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది.
 

Google Pixel 10 Price1/6

Google Pixel 10a స్మార్ట్‌ఫోన్‌

ఈ Google Pixel 10a స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 6.3-అంగుళాల యాక్చువా (Actua pOLED) డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో పాటు 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.

Google Pixel 9a2/6

48MP ప్రధాన సెన్సార్‌

అలాగే ఇది గూగుల్ టెన్సార్ G4 (Google Tensor G4) చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌పై రన్‌ అవుతుంది. ఇది టైటాన్ M2 (Titan M2) సెక్యూరిటీ కోర్ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ 48MP ప్రధాన సెన్సార్‌తో పాటు  13MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా సపోర్ట్‌తో అందుబాటులో ఉంది..

Google Pixel 10a Pro3/6

ఆండ్రాయిడ్ 16

ఫ్రంట్‌ భాగంలో 13MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,100 mAh బ్యాటరీతో పాటు 30W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 10W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌లను కూడా కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌తో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు 7 సంవత్సరాల పాటు OS, సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది.

Google Pixel 10a Price4/6

ఏఐ ఫీచర్లు

ఈ ఫోన్‌లో బిల్ట్-ఇన్ జెమినీ ఏఐ (Gemini AI) అందుబాటులో ఉంది. అలాగే మ్యాజిక్ ఇరేజర్ (Magic Eraser), బెస్ట్ టేక్ (Best Take) వంటి అడ్వాన్స్‌డ్ కెమెరా ఏఐ ఫీచర్లు లభిస్తున్నాయి. అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగపడే కార్ క్రాష్ డిటెక్షన్ (Car Crash Detection)తో పాటు ఎమర్జెన్సీ SOS ఫీచర్లు సెక్యురీటీ కోసం లభిస్తున్నాయి.  

Google Pixel Price5/6

MRP ధర రూ.49,999

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ MRP ధర రూ.49,999 కాగా.. ఇప్పుడే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే భారీ బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే..ICICI, HDFC, Flipkart Axis బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే దాదాపు రూ.3,000 తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.45 వేలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

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రూ.35 వేల వరకు బోనస్‌

ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా పాత మొబైల్‌ ఎక్చేంజ్‌ చేస్తే దాదాపు రూ.35 వేల వరకు బోనస్‌ కూడా లభిస్తోంది. దీంతో అన్ని ఆఫర్స్‌ పోనూ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కేవలం రూ.10,000 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.   

TAGS:
Google Pixel
Google Pixel Price
Google Pixel News
Google Pixel 10a Price
Google Pixel 10

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