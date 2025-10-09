Google Pixel 9A Price Drop: గూగుల్ పిక్సెల్ 9a స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత తక్కువ ధరకే లభించబోతోంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్స్, స్పెషల్ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. అయితే ఈ మొబైల్ Diwali సందర్భంగా ఎంత తక్కువ ధరకు లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
Google Pixel 9A Price Drop: ప్రముఖ టెక్ కంపెనీ గూగుల్ తమ గూగుల్ పిక్సెల్ 9a స్మార్ట్ ఫోన్ను అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది ఎన్నో రకాల AI ఫీచర్లతో పాటు శక్తివంతమైన కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉంది. అలాగే ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన Google Tensor G4 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో విడుదలైంది. అయితే, ఈ మొబైల్పై దీపావళి సందర్భంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీనిపై ఉన్న డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఏంటో? ఈ మొబైల్ ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గూగుల్ పిక్సెల్ 9a స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.3-అంగుళాల FHD+ pOLED యాక్చువా డిస్ప్లే ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా Titan M2 సెక్యూరిటీ కోప్రాసెసర్ సెక్యూరిటీ చిప్ కూడా అందుబాటులో ఉంచినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
Google Pixel 9a స్మార్ట్ఫోన్ 23W ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 7.5W Qi వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ లను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ Android 15 (7 సంవత్సరాల OS, సెక్యూరిటీ అప్డేట్లు)తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది కేవలం రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ (128GB లేదా 256GB)లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
ఈ మొబైల్ బ్యాక్ సెటప్లో డ్యూయల్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 48MP ప్రధాన కెమెరా, 13MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా తో విడుదలైంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగం లో 13MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఈ కెమెరాల ద్వారా అద్భుతమైన ఫోటోలను తీయొచ్చు.. ముఖ్యంగా బ్యాక్ కెమెరా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,100mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి ప్రత్యేకమైన IP68 రేటింగ్ (వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్) సపోర్ట్ లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, డ్యూయల్ సిమ్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తుంది. ఇది నాలుగు కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది.
ఇక బిగ్ బాంగ్ దివాళి ఫెస్టివల్ సేల్(Flipkart Big Bang Diwali Sale)లో భాగంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తక్కువ ధరకే లభించబోతోంది. దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ అన్ని ఆఫర్స్ ఫోను కేవలం రూ.39,999 కే విక్రయించబోతోంది. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించే వారికి మరింత డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. మొబైల్ బ్రాండ్ను బట్టి రూ.30 వేల వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను స్మార్ట్ఫోన్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే రూ.9,999 కే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు..