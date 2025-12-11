English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Year Ender 2025: ఇడ్లీ ఇరగదీసింది.. ఉగాది పచ్చడికి జనం పట్టం.. పొంగల్‎కు సాటే లేదు.. 2025లో జనం ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసిన వంటకాలివే..!!

Year Ender 2025: ఇడ్లీ ఇరగదీసింది.. ఉగాది పచ్చడికి జనం పట్టం.. పొంగల్‎కు సాటే లేదు.. 2025లో జనం ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసిన వంటకాలివే..!!

India Most Searched Recipe In 2025: 2025లో గూగుల్ ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్‌లో ఇడ్లీ, మోదక్ వంటి సాంప్రదాయ వంటకాలు, థెకువా, ఉగాది పచ్చడి వంటి పండుగ స్వీట్లు, బీట్‌రూట్ కంజి, గోండ్ కటిరా వంటి ఆరోగ్యానికి అనుకూలమైన పానీయాలు, యార్క్‌షైర్ పుడ్డింగ్, పోర్న్‌స్టార్ మార్టిని వంటి ప్రపంచ వంటకాలు ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది ఇంటర్నెట్లో జనం వీటి గురించే అత్యధికంగా సెర్చ్ చేశారు. దీన్ని బట్టి ప్రజల్లో ఆరోగ్యంతోపాటు సంప్రదాయ వంటకాలపై కాస్త ఇంట్రెస్ట్ పెరిగినట్లు స్పష్టం అవుతోంది.

1 /6

పాత సంవత్సరం 2025 టాటా, బైబై చెప్పి కొత్త సంవత్సరం 2026 వెల్కమ్ చెప్పేందుకు ప్రపంచమంతా రెడీ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ సంవత్సరం వార్తల్లో నిలిచిన ముఖ్యమైన అంశాలను ఓసారి గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇవే రేపటి ప్రగతికి సోపానాలుగా నిలుస్తాయని చెప్పాలి. ఈ సంవత్సరం ఇంటర్నెట్లో అత్యధికంగా జనం సెర్చ్ చేసిన వంటకాల గురించి చూస్తే.. ప్రజల్లో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు. సంప్రదాయ వంటకాలపై కూడా ఆసక్తి పెరిగినట్లు గమనించవచ్చు. మరి ఈ ఏడాది భారతీయులు ఎలాంటి వంటకాలకు ఎక్కువ మార్కులు ఇచ్చారో చూద్దాం.

2 /6

ఇడ్లీ.. ఎవర్ గ్రీన్..రేటింగ్ లో దుమ్మురేపింది: ఇడ్లీ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. దేశంలో ఆరోగ్యకరమైన బ్రేక్ ఫాస్టు జాబితాలో ఇది మొదటిస్థానంలో నిలిచింది. కేవలం దక్షిణాదికి చెందిన బ్రెక్ ఫాస్ట్. కానీ ఆరోగ్యంపట్ల జాగ్రత్తలు తీసుకునేవారికి అవసరమైన ఆహారమని మరోసారి నిరూపితమైంది. రాగి ఇడ్లీ, స్టఫ్డ్ ఇడ్లీ, ఇడ్లీ శాండ్ విచ్ లకు ఈ ఏడాది ఆదరణ పెరిగింది.

3 /6

పోర్న్ స్టార్ మార్టిని ఫ్యాషన్ ఫ్రూట్ : ఈ ఏడాది ఎవరూ ఉహించనట్లుగా సరికొత్త ట్రెండ్స్ లో ఒకటిగా పోర్న్ స్టార్ మార్టిని నిలిచింది. ఫ్యాషన్ ఫ్రూట్ వెనిల్లా వొడ్కా, ప్రోసెక్కో స్ల్పాష్ ల మిక్సింగ్ గా పోర్న్ స్టార్ మార్టిని రెడీ చేశారు. పాప్ కల్చర్, సోషల్ మీడియా రీల్స్ లో దీన్ని చూసి భారతీయులు ఆస్వాదించేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు.

4 /6

మోదక్ : పండగలలో చేసుకునే వంటకాలపై ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపించారు. వినాయక చవితికి ఉత్తరాదిన సంప్రదాయకంగా చేసే మోదక్ పై జనం ఆసక్తి చూపించారు.

5 /6

ఉగాది పచ్చడి, పొంగల్ : ఉగాది పచ్చడి ఏపీ, తెలంగాణలో చేసే ఈ పచ్చడికి పట్టం కట్టారు. ఉగాది పచ్చడి ఎలా చేస్తారు దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటో తెలుసుకునేందుకు జనం ఇంటర్నెట్లో ఎక్కువగా సెర్చ్ చేశారు. అటు తమిళనాడులో చేసే పొంగల్ పై కూడా యూత్ ఆసక్తి చూపించారు.

6 /6

  బీట్ రూట్ కంజి, గోండ్ కటిరా: ఉత్తరాదిన తయారు చేసే బీట్ రూట్ కంజి అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. ఈ వంకటంలో ఉండే ప్రోబయోటిక్ గుణాలు అందర్నీ ఆకట్టుకున్నాయి. వేసవిలో లభ్యమయ్యే గోండ్ కటిరా గురించి కూడా ఇంటర్నేట్ లో చాలా మంది సెర్చ్ చేశారు.  

year ender Idli Food Ugadi Pachadi trending recipes India 2025 most searched foods India 2025 Indian food trends Google Year in Search food

Next Gallery

Samantha: సమంత నా డార్లింగ్.. నా భార్య కన్నా ఎక్కువ.. మేమిద్దరం ఎల్కేజీ క్లాస్ మేట్స్.. స్టార్ హీరో షాకింగ్ కామెంట్..