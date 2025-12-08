English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Google 2025: 2025లో గూగుల్‌లో నెటిజన్లు అత్యధికంగా వెతికింది ఎవరి కోసమో తెలుసా..? టాప్-10 లిస్ట్ ఇదిగో..!

Google's Most Searched People in 2025: ప్రతీ సంవత్సరం గూగుల్‌లో అత్యధికంగా వెతికిన వ్యక్తుల జాబితా మారుతూ ఉంటుంది. 2025 సంవత్సరం మరికొన్ని రోజుల్లో ముగియబోతోంది. ఇయర్ ఎండింగ్ సందర్భంగా గూగుల్ తన ‘ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్ 2025’ నివేదికను విడుదల చేసింది. అనేక రంగాలకు చెందిన ప్రముఖుల కోసం నెటిజన్లు గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేశారు. ఇక ఈ ఏడాది నెటిజన్లు ఎక్కువగా వెతికిన వారిలో క్రీడా, వ్యాపార, రాజకీయ, సినిమా, పరిశోధన రంగాలకు చెందిన వారు ఉన్నారు. ఇప్పడూ వారెవరో తెలుసుకుందాం.
 
డేవిడ్ ఆంథోనీ బర్క్: డేవిడ్ ఆంథోనీ బర్క్ అమెరికన్ గాయకుడు, గేయ రచయిత. ఇతన్ని D4vd అని కూడా పిలుస్తారు. 2005 మార్చి 28న జన్మించాడు. అతను 2022లో హియర్ విత్ మీ, రొమాంటిక్ హోమిసైడ్ వంటి పాటలను రిలీజ్ చేసి ఫేమస్ అయ్యాడు. ఆ తరువాత డార్క్‌రూమ్, ఇంటర్‌స్కోప్ రికార్డ్స్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. ఇవి టిక్ టాక్ లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి.  

కేండ్రిక్ లామార్ : అమెరికన్ రాపర్, గాయకుడు, పాటల రచయిత, రికార్డ్ నిర్మాత కేండ్రిక్ లామర్ డక్‌వర్త్. 1987 జూన్ 17న జన్మించాడు. పులిట్జర్ బహుమతితో సహా అనేక అవార్డులను గెలుచుకున్నాడు. వెస్ట్ కోస్ట్ హిప్ హాప్ నుంచి వచ్చిన కేండ్రిక్ పాటల్లో.. ఆఫ్రికన్-అమెరికన్ ప్రజల జీవితం, సంస్కృతి, సమాజంలోని లోటుపాట్లు, రాజకీయాల గురించి లోతైన ఆలోచనలు ప్రతిబింబాలు ఉంటాయి. అందుకే అతని సంగీతం అందరికీ చాలా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.  

జిమ్మీ కిమ్మెల్: జిమ్మీ కిమ్మెల్ అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ హాస్యనటుడు, టెలివిజన్ హోస్ట్. ఆయన 13 నవంబర్, 1967న పుట్టాడు. 2003 నుంచి ABC ఛానెల్‌లో వస్తున్న జిమ్మీ కిమ్మెల్ లైవ్ అనే షోని హోస్ట్ చేస్తూ.. నిర్మాతగానూ పనిచేస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.  కిమ్మెల్ నాలుగు సార్లు ఆస్కార్ అవార్డులకు, మూడు సార్లు ప్రైమ్‌టైమ్ ఎమ్మీ అవార్డులకు హోస్ట్‌గా వ్యవహరించి అందరి నుంచి మంచి పేరు, ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.

టైలర్ జేమ్స్ రాబిన్సన్: టైలర్ జేమ్స్ రాబిన్సన్ 16 ఏప్రిల్ 2003న జన్మించాడు. గతేడాది చార్లీ కిర్క్ హత్యలో కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 22 ఏళ్ల అమెరికన్ వ్యక్తి ఇతను.

పోప్ లియో XIV: రోమన్ కాథలిక్ చర్చి అధిపతి పోప్. పోప్ ఫ్రాన్సిస్ తర్వాత, చరిత్రలో మొట్టమొదటి అమెరికన్ పోప్‌గా పోప్ లియో XIV ఎన్నికయ్యారు.

వైభవ్ సూర్యవంశీ: 14 ఏళ్ల వయసులో వైభవ్ సూర్యవంశీ IPL 2025లో జైపూర్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) తరపున.. 38 బంతుల్లో 101 పరుగులు చేశాడు. అతను పురుషుల T20 క్రికెట్‌లో అతి పిన్న వయస్కుడైన సెంచరీ సాధించాడు. వైభవ్  తన అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌లో అనేక రికార్డులు సృష్టించాడు. 35 బంతుల్లో ఈ బుడ్డోడు చేసిన సెంచరీ ఐపీఎల్ చరిత్రలో రెండవ వేగవంతమైన సెంచరీ.

షెడ్యూర్ సాండర్స్: షెడ్యూర్ సాండర్స్ అమెరికన్ ప్రొఫెషనల్ ఫుట్‌బాల్‌లో కీలక ఆటగాడు. ముఖ్యంగా నేషనల్ ఫుల్‌బాల్ లీగ్ (NFL)లో క్లీవ్‌ల్యాండ్ బ్రౌన్స్ జట్టుకు ఆడుతున్నాడు. అతను గతంలో కొలరాడో బఫెలోస్ తరపున కళాశాల ఫుట్‌బాల్ ఆడాడు. 2025 NFL డ్రాఫ్ట్‌లో అతను ఊహించిన దానికంటే వెనుకబడి ఐదో రౌండ్‌లో ఎంపిక కావడం చర్చనీయాంశమైంది.  

బియాంకా సెన్సోరి: బియాంకా సెన్సోరి ఆస్ట్రేలియన్ ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైనర్, మోడల్. ఈమె అమెరికన్ రాపర్ కాన్యే వెస్ట్ రెండో భార్య. కాన్యే వెస్ట్ తో వివాహ బంధంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. వీరు 2022లో వివాహం చేసుకున్నారు. బియాంకా సెన్సోరి విచిత్రమైన ఫ్యాషన్ ఎంపికలు, కాన్యే వెస్ట్‌కు చెందిన వైజెడ్‌వై ప్యాషన్ బ్రాండ్‌లో ఆమె పనితీరుతో తరుచుగా వార్తల్లో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గ్రామీ అవార్డుల వేడుకలో బియాంకా బహిరంగంగా నగ్నంగా కనిపించడం వివాదాస్పదమైంది.  

జోహ్రాన్ మమ్దానీ: ఇండియన్‌–అమెరికన్‌ రాజకీయ నాయకుడు జోహ్రాన్‌ క్వామి మమ్‌దానీ. ఆయన ప్రస్తుత న్యూయార్క్ నగర మేయర్. అక్టోబర్ 2024లో ఆయన నామినేషన్ ప్రకటించినప్పుడు.. న్యూయార్క్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో పెద్దగా పరిచయం లేని సభ్యుడు. మమ్దానీ తన విజయ ప్రసంగంలో ‘డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌..సౌండ్‌ పెంచుకుని వినండి’ అంటూ పలుసార్లు అధ్యక్షుణ్ని ఉద్దేశించి నేరుగా మాట్లాడారు. న్యూయార్క్‌ మేయర్‌ ఎన్నికల్లో ప్రత్యర్థులను మట్టికరిపించిన డెమోక్రటిక్‌ పార్టీ అభ్యర్థి జోహ్రాన్‌ మమ్దానీ వార్తల్లో వ్యక్తి అయ్యారు. గెలుపు తరువాత ట్రంప్‌తోనూ భేటీ అయ్యాడు.  

గ్రెటా థన్‌బర్గ్: గ్రెటా థన్‌బర్గ్ స్వీడన్ కు చెందిన పర్యావరణ కార్యకర్త. ఆమె పాఠశాలలో చదువుతున్నప్పుడే పర్యావరణంలో ఏర్పడుతున్న పెనుమార్పుల గురించి.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న నాయకులను సవాలు చేసింది. ఆమె 2018లో స్కూల్ స్ట్రైక్ ఫర్ క్లైమేట్ ఉద్యమం అని కూడా పిలువబడే ఫ్రైడేస్ ఫర్ ఫ్యూచర్‌ను ప్రారంభించింది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.    

