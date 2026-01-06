Tomorrow Holiday: రేపు అన్ని స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణం అదే..!

Tomorrow School Holiday
రేపు జనవరి 7.. అనగా గురువారం.. కొన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు సెలవులను ప్రకటించాయి. వారం మధ్యలో ఈ సెలవు రావడంతో పిల్లలు కూడా.. చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. కానీ ఈ సెలవు కేవలం కొన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రమే ఉండనుంది.. ఇంతకీ ఏ రాష్ట్రాల పిల్లలకు ఈ సెలవు ఉందనుంది అనే విషయానికి వెళితే..
రేపు కొన్ని రాష్ట్రాలలో మాత్రం సెలవు ఉందనుంది. జనవరి 7.. గురువారం నాలుగు రాష్ట్రాలలో సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. అయితే ఈ రాష్ట్రాలలో తెలుగు రాష్ట్రాలు మాత్రం లేవు
తెలుగు రాష్ట్రాలలో కొద్ది రోజుల్లోనే ఇక సంక్రాంతి సెలవులు రానున్న సంగతి తెలిసిందే. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో సంక్రాంతి సెలవులకు పిల్లలు సిద్ధమవుతూ ఉండగా.. మరోపక్క నార్త్ ఇండియాలో మాత్రం ప్రస్తుతం పిల్లలకు సెలవులు జరుగుతున్నాయి..
పంజాబ్, జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాలలో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల.. రేపు కూడా సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. వాళ్లకి ఇప్పటికే సెలవులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇక రేపటి నుంచి స్కూల్స్ మొదలవ్వాల్సి ఉంది.
కానీ చలి తీవ్రత తగ్గకపోవడం వల్ల రేపు కూడా సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. ప్రస్తుతం అక్కడ చలి తీవ్రత చూస్తూ ఉంటే ఈ వారం మొత్తం స్కూలు జరిగేలా కనిపించడం లేదు.
దీంతో ఈ రాష్ట్రాల పిల్లలకు వచ్చే సోమవారం నుంచి స్కూల్లో మొదలయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఇక సౌత్ ఇండియాలో మాత్రం రేపు ఎక్కడా కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు లేవు.