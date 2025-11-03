English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Employee Pension Rules: మరణించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి ఇద్దరు భార్యలు ఉంటే ఏ భార్యకు పెన్షన్ వస్తుంది? రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి?

Employee Pension Rules: మరణించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి ఇద్దరు భార్యలు ఉంటే ఏ భార్యకు పెన్షన్ వస్తుంది? రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి?

Government Employee Pension Rules: కేంద్ర ప్రభుత్వంలో పనిచేసే ఉద్యోగులు మరణించినట్లయితే.. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వారి భాగస్వాములకు పెన్షన్ అందిస్తుంది. అయితే మరణించిన ఉద్యోగికి ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నట్లయితే.. ఇద్దరిలో ఏ భార్యకు పెన్షన్ అందుతుంది. ఈ అనుమానం చాలా మందిలో ఉంటుంది. అయితే ప్రభుత్వం ఏం చెబుతోంది.. ఎలాంటి నిబంధనలు అమల్లో ఉన్నాయి. తెలుసుకుందాం.

1 /6

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన కుటుంబ పెన్షన్ నిబంధనల్లో ప్రభుత్వం స్పష్టతనిచ్చింది. ఒక ఉద్యోగి పదవీ విరమణ (60 లేదా 65 ఏళ్ల వయస్సులో) అనంతరం మరణిస్తే, ఆయన లేదా ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు 67 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు పెరిగిన రేటుతో కుటుంబ పెన్షన్ అందజేస్తుంది. ఆ తర్వాత నుంచి, పెన్షన్ సాధారణ రేటులోనే చెల్లిస్తుంది. ఇటీవల కొన్ని శాఖల్లో ఈ నిబంధనపై గందరగోళం నెలకొనడంతో, పెన్షన్, పెన్షనర్ల సంక్షేమ శాఖ ఈ అంశంపై వివరమైన ఉత్తర్వులను విడుదల చేసింది.

2 /6

ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం, వైద్యులు, ప్రొఫెసర్లు, శాస్త్రవేత్తలు, సీనియర్ అధికారులు వంటి 65 సంవత్సరాల వయస్సులో పదవీ విరమణ చేసే ఉద్యోగులు కూడా ఈ నిబంధన పరిధిలోకి వస్తారు. అంటే, ఎవరు ఏ వయస్సులో రిటైర్ అయినా 60 లేదా 65 మరణానంతరం కుటుంబానికి పెరిగిన రేటు పెన్షన్ 67 ఏళ్ల వయస్సు వరకు మాత్రమే చెల్లిస్తుంది.

3 /6

పెరిగిన రేటు ఎంత అంటే, ఇది సాధారణంగా ఉద్యోగి చివరిగా తీసుకున్న జీతం 50శాతం వరకు ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది 60శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కూడా కావచ్చు. 67 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చిన తర్వాత మాత్రం సాధారణ రేటు (30%) ప్రకారం కుటుంబ పెన్షన్ కొనసాగుతుంది.

4 /6

  అదే విధంగా, తల్లిదండ్రులు ఆధారపడిన వారిగా పెన్షన్ పొందుతుంటే, వారు జీవిత ధృవీకరణ పత్రం (Life Certificate) సమర్పించడం తప్పనిసరి. ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు జీవించి ఉంటే, పెన్షన్ రేటు జీతం 75శాతంగా ఉంటుంది. వారిలో ఒకరు మరణిస్తే, పెన్షన్ రేటు ఆటోమేటిక్‌గా 60శాతంకు తగ్గుతుంది.  

5 /6

పెన్షన్ హక్కు క్రమం (Priority Order): మొదటగా మరణించిన ఉద్యోగి జీవిత భాగస్వామి (భార్య లేదా భర్త)కి హక్కు ఉంటుంది. తరువాత పిల్లలకు.. దత్తపుత్రులు, దత్తపుత్రికలు, సవతి పిల్లలు కూడా ఇందులో చేరుతారు. ఆ తర్వాత ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. చివరగా మానసికంగా లేదా శారీరకంగా వికలాంగులైన తోబుట్టువులు పెన్షన్ పొందవచ్చు.

6 /6

అయితే, ఒక ఉద్యోగి హిందూ వివాహ చట్టం, 1955 ప్రకారం ఇప్పటికే భార్య ఉన్న సమయంలో రెండో వివాహం చేసుకుంటే, ఆ వివాహం చెల్లదు. అలాంటి సందర్భాల్లో రెండవ భార్య పెన్షన్‌కు అర్హురాలు కాదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అలాగే ఇలాంటి వివాదాస్పద కేసుల్లో తుది నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సంబంధిత శాఖలు న్యాయ సలహా తీసుకోవాలని ఆదేశించాయి. ఈ కొత్త మార్గదర్శకాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు పెన్షన్ లభ్యమయ్యే కాలాన్ని, హక్కుదారుల ప్రాధాన్యత క్రమాన్ని స్పష్టంగా నిర్ధారించాయి.  

deceased government employee pension family pension for two wives government pension rules India dual wife pension Hindu Marriage Act pension

Next Gallery

PF Withdrawal Rules: EPFO రూల్స్‌లో బిగ్‌ ఛేంజ్.. 100శాతం PF డబ్బు ఎప్పుడు లభిస్తుంది?