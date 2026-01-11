Government Employees Arrears: హైకోర్టు మొట్టికాయలు...దిగి వచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.. 94,000 మంది ఉద్యోగులకు రూ. 400కోట్ల బకాయిలు విడుదల..!!

Government Employees Arrears: మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వేలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జబల్పూర్ హైకోర్టు తీర్పు భారీ ఊరటనిచ్చింది. ప్రొబేషన్ పేరుతో జీతాల్లో కోత విధించడం అన్యాయమని కోర్టు స్పష్టంగా తేల్చి చెప్పింది. ఉద్యోగులు పూర్తిస్థాయిలో పని చేస్తున్నప్పుడు.. వారికి అసంపూర్ణ జీతాలు చెల్లించడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో.. ప్రొబేషన్ సమయంలో తగ్గించిన జీతాలను మొత్తం బకాయిలతో సహా ఉద్యోగులకు తిరిగి చెల్లించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ఆదేశించింది.
కోర్టు తన ఉత్తర్వుల్లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల నుంచి వంద శాతం పని చేయించుకుంటూ.. అదే సమయంలో వారి జీతాలను తగ్గించడం సరైన విధానం కాదని స్పష్టం చేసింది. ఇది ఉద్యోగుల హక్కులను హరించే చర్యగా కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఈ తీర్పు నేపథ్యంలో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిపై అప్పీల్ చేయాలా? లేక కోర్టు ఆదేశాలను అమలు చేయాలా? అనే అంశంపై ఇప్పుడు ఆలోచనలో పడింది.
అయితే ఈ వివాదం ఈనాటిది కాదు. 2019వ సంవత్సరానికి సంబంధించింది. ఏళ్ల తరబడి ఉద్యోగులకు ఈ నిర్ణయం కోసం వేచిచూశారు. అప్పటి కమల్ నాథ్ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక నిబంధనల్లో మార్పులు చేసింది. ఆ మార్పుల ప్రకారం, క్లాస్–3, క్లాస్–4 ఉద్యోగులకు ప్రొబేషన్ వ్యవధిని నాలుగు సంవత్సరాలకు పెంచారు. ఈ కాలంలో మొదటి ఏడాది 70 శాతం, రెండో ఏడాది 80 శాతం, మూడో ఏడాది 90 శాతం మాత్రమే జీతం చెల్లించి, నాలుగో ఏడాదికి పూర్తి జీతం ఇచ్చే విధానాన్ని అమలు చేశారు.
అయితే.. 2018 వరకు పరిస్థితి భిన్నంగా ఉండేది. అప్పట్లో ప్రొబేషన్ కాలం కేవలం రెండేళ్లే ఉండేది. ఉద్యోగులు విధుల్లో చేరిన మొదటి రోజు నుంచే పూర్తి జీతం పొందేవారు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో నాలుగు సంవత్సరాల ప్రొబేషన్ విధానాన్ని రద్దు చేస్తామని హామీ ఇచ్చినా, అది అమల్లోకి రాలేదు. దీంతో ఉద్యోగులు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు.
డిసెంబర్ 12, 2019న జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు రాజ్యాంగ విరుద్ధమని జబల్పూర్ హైకోర్టు తేల్చి, వాటిని రద్దు చేసింది. ఈ తీర్పు వెలువడిన వెంటనే, ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వం వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ నిర్ణయం వల్ల వేలాది కుటుంబాలకు న్యాయం జరుగుతుందని వారు అంటున్నారు.
ఉద్యోగ సంఘాలు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం.. ఈ తీర్పు అమలైతే దాదాపు 94 వేల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రత్యక్షంగా లబ్ధి పొందనున్నారు. 2019లో నియమితులైన ఉద్యోగులు తమ పోస్టుల ఆధారంగా రూ.1.75 లక్షల నుంచి రూ.3.5 లక్షల వరకు బకాయిలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ మొత్తం నేరుగా ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమయ్యే అవకాశం ఉండటంతో, ఇది ఉద్యోగుల జీవితాల్లో కీలక మలుపుగా మారనుందని భావిస్తున్నారు.