Government Employees Leaves: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. హాఫ్ డే సెలవుపై బంపర్ గుడ్ న్యూస్..

Government Employees Leaves: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సర్కార్.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. అంతేకాదు హాఫ్ డే సెలవులపై అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పడం గమనార్హం. దానికి సంబంధించిన విధి విధానాలు ఇప్పటికే ఉన్న తెలియని వారి కోసం ఈ వార్త..
Government Employees Leaves: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సెలవులపై గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సెలవుల ప్రస్తావన AP Leave Rules నందు 13,18,23 నందున్నాయి. ప్రొబేషనరీ పీరియడ్ తర్వాత సర్వీసు రెగ్యులరైజ్ అయిన తరువాత అపాయింట్ మెంట్ డే నుండి ప్రతి యేడాదికి గాను ఉద్యోగులకు 20 రోజుల హాఫ్ డే లీవ్ యాడ్ చేస్తారు.
ఒక యేడాది సర్వీసులో ఒక్క రోజు తక్కువైనా ఈ సెలవు రాదని G.O.Ms.No.165 Dt:17-08-1967 లో ఉంది. ఈ లీవ్ ను జమచేయడానికి డ్యూటీ కాలముతో పాటు అన్ని రకాల సెలవులపై వెళ్లిన కాలాలను కూడా పూర్తి యేడాది సర్వీసు క్రింద లెక్కిస్తారు. ఎర్న్ డ్ లీవ్ (EL) మాదిరి జనవరి నెల మొదటి రోజున.. జూలై నెల ఫస్ట్ తేదిన అర్ధవేతన సెలవును జమ చేస్తారు. యేడాది సర్వీసు పూర్తైయన తర్వాతనే ఈ హాఫ్ డే లీవ్ ను ఖాతాకు జమ చేయడం జరుగుతుంది.
ఈ హాఫ్ డే లీవ్ ను రెండు రకాలగా మంజూరు చేస్తారు. ముందుగా డాక్టర్ ఇచ్చే మెడికల్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయాలి. స్వంత వ్యవహారాలకు కూడా ఈ హాఫ్ డే లీవ్ ను వాడుకోవచ్చు. ఈ హాఫ డే లీవ్ వాడుకున్నా.. ఇంక్రిమెంట్లు.. సర్వీసుకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగదు. మెడికల్ పర్పస్ లో తీసుకునే సెలవును కమ్యూటెడ్ సెలవుగా పరగణిస్తారు. మీరు తీసుకునే సెలవు రోజులను లెక్కించి రెట్టింపు రోజుల హాఫ్ డే సెలవు నుండి తగ్గిస్తారు. ఇది {APLR 15(B) & 18(B} జీవోలో ఉంది.అదే సమయంలో కమ్యూటెడ్ సెలవును 180 రోజుల నుండి 240 రోజులకు పెంచడం జరిగింది.
G.O.Ms.No.186 Dt:23-07-1975 ప్రకారం..సర్వీసు మొత్తంలో 480 రోజుల హాఫ్ డే లీవ్ ల స్థానంలో 240 రోజుల పూర్తి జీతం పొందవచ్చు. {Rule 15(B} ప్రకారం.. ఇలా వాడుకోగా మిగిలిన సెలవులను హాఫ్ డే శాలరీతో మాత్రమే వాడుకోవాలనే నిబంధన ఉంది. మెడికల్ ఇతరత్రా కారణాలపై సెలవు పొందాలంటే Form-A,B లను సమర్పించాలి.
వ్యక్తిగత అవసరాలకు అర్ధవేతన సెలవును వినియోగించుకున్నచో వేతనంతో డి.ఏలో సగము, అలవెన్సులు పూర్తిగా చెల్లిస్తారు. ఇది (Memo No.3220/77/A1/PC-01/05 Dt:19-02-2005) స్పష్టంగా పేర్కొంది. అర్దవేతన సెలవు 180 రోజులు దాటినచో HRA,CCA లు చెల్లించబడవు. క్యాన్సర్ తో పాటు మెంటల్, కుష్టు,క్షయ, గుండె జబ్బు,మూత్రపిండాల వైఫల్యం వంటి ధీర్ఘకాల వ్యాధులకు చికిత్స పొందుతున్న వారు సంబంధిత డాక్టర్లు ఇచ్చే సర్టిఫికేట్ ఆధారంగా 6 నెలల గరిష్ట పరిమితితో తన ఖాతాలో ఉన్న అర్ధవేతన సెలవులను వినియోగించుకుని పూర్తివేతనం పొందే అవకాశం ఉద్యోగులకు ఉంది.
ఏదైనా దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులకు 8 నెలల వరకు HRA,CCA లు పూర్తిగా ఈ పథకంలో చెల్లిస్తారు. ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ కమ్యూటెడ్ సెలవును HPL గా మార్చుకొనుటకు వీలులేదు. ఈ సెలవును యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఉద్యోగి తిరిగి డ్యూటీలో చేరాలి. కాని ఏ కారణం చేతనైనా రాజీనామా చేయడం కానీ.. పదవీ విరమణ చేయుటకు రెడీ అయితే.. ఆ సందర్భాలలో అంతకుముందే మంజూరైన కమ్యూటెడ్ సెలవును సగం జీతం సెలవుగా మార్చబడుతుంది. అలా అధికంగా పొందిన సెలవు జీతం అట్టి ఉద్యోగి నుండి తిరిగి రాబట్టాలి.సెలవు పెట్టి తిరిగి డ్యూటీలో చేరకముందే ఉద్యోగి మరణించినా కమ్యూటెడ్ సెలవు, సగం జీతం సెలవు జీతాలలో తేడాను అట్టి ఉద్యోగి నుండి తిరిగి వసూలు చేయాల్సిన అవసరం లేదని (G.O.Ms.No.33 F&P Dt:29-01-1976) లో ఉంది.