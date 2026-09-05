/DA Hike: 85 వేల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సర్కార్ తీపికబురు.. DA ఏకంగా 18 శాతం పెంపు!

18 Percent DA Increase: దాదాపు 85 వేల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పంజాబ్ సర్కార్ ఒక అద్భుతమైన తీపి వార్తను అందించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా జీతాలు పొందాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 18 శాతం DA పెంచుతూ పంజాబ్ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ మొత్తంలో జీతాలు పెరగబోతున్నాయి..
18 Percent DA Increase News: రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ మాన్ నేతృత్వంలోని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సర్కార్ అదిరిపోయే శుభవార్తను అందించింది.. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా సుమారు 85 వేల మంది ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం భారీ కానుకను ప్రకటించడం విశేషం.. ఉద్యోగుల కరువు భత్యాన్ని ఏకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా పెంచుతూ పంజాబ్ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఈ తాజా నిర్ణయంతో పంజాబ్ రాష్ట్రంలో వివిధ రంగాల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా పనిచేస్తున్న వేలాదిమంది కొత్త ఉద్యోగుల జీతాలు భారీగా పెరగబోతున్నాయి.. పంజాబ్ రాష్ట్ర క్యాబినెట్ మంత్రి ఆమన్ అరోరా ఈ DA పెంపు వివరాలను అధికంగా వెల్లడించారు. 2020 జూలై 17వ తేదీ తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో చేరిన సుమారు 85000 మందికి పైగా ఉద్యోగస్తులకు ఈ పెంపు నేరుగా వర్తిస్తుందని ఆయన తెలపడం విశేషం..
వాస్తవానికి గత ప్రభుత్వం 2020 సంవత్సరంలో జూలై 17 ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.. అప్పటినుంచి రాష్ట్రంలో విధుల్లో చేరే కొత్త ఉద్యోగులందరినీ పంజాబ్ రాష్ట్ర వేతన సవరణ ప్రకారం కాకుండా.. కేంద్ర ప్రభుత్వం వేతన స్కేల్ కింద నియమించాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయించింది.. దీంతో అప్పటినుంచి సెంట్రల్ పే స్కేల్ కిందనే నియమిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది..
కొత్త ఉద్యోగులకు కేంద్ర పే స్కేల్ వర్తించినప్పటికీ.. కరువు బత్యం చెల్లింపులో మాత్రం తీవ్ర వ్యత్యాసం ఉండేది.. వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాత విధానం ప్రకారం కేవలం 42 శాతం డి ఏ మాత్రమే ఇస్తూ వస్తున్నారు.. దీనివల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పోలిస్తే ఒకే పేస్కేలులో ఉన్న రాష్ట్ర ఉద్యోగులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని గమనించి.. పంజాబ్ ప్రభుత్వం తాజాగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది..
ఈ పే స్కేల్ కింద పనిచేస్తున్న ఈ 85 వేల మంది ఉద్యోగులకు కూడా.. కేంద్ర ప్రభుత్వ సిబ్బంది మాదిరిగానే.. 60 శాతం డి ఏ ను చెల్లించాలని క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ సిఫారసు చేసింది.. అంటే వారి ప్రస్తుత DA 42 శాతం నుంచి ఏకంగా 18 శాతం మేరకు పెరిగి 60 శాతానికి చేరుకుంటుందని సబ్ కమిటీ తెలిపింది..
కొత్తగా ఉద్యోగాల్లోకి వచ్చినవారు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కంటే ఏమాత్రం తక్కువ జీతం తీసుకోకూడదని ఉద్దేశంతో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మంత్రి ఆమన్ అరోరా స్పష్టం చేశారు. క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ తీసుకున్న ఈ కీలక నిర్ణయానికి సంబంధించిన ఫైల్ తుది ఆమోదం కోసం సీఎం వద్దకు పంపినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. దీనిపై త్వరలోనే ఆమోదం లభించి అధికారిక ఉత్తర్వులు కూడా వెలుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు..
ఈ భారీ పెంపుతో పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని 85000 మంది ఉద్యోగ కుటుంబాల్లో పండగ వాతావరణం నెలకొన్నట్లు తెలుస్తోంది. తమకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా కరువు భత్యాన్ని పెంచడం పట్ల వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాయి. ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా పంజాబ్ సర్కార్ను ఆదర్శంగా తీసుకొని.. తమ ఉద్యోగులకు మెరుగైన వేతనాలు అందించాలని పంజాబ్ మంత్రులు అభిప్రాయపడుతున్నారు..