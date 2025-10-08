English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Diwali Holiday 2025: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. దీపావళి సెలవుదినం మార్పు.. అక్టోబర్ 22 కాదు..ఎప్పుడంటే..?

Bihar Government: బీహార్ ప్రభుత్వం దీపావళి అధికారిక సెలవు తేదీని మార్చింది. ఇప్పటివరకు అక్టోబర్ 22న (బుధవారం)గా ప్రకటించిన దీపావళి సెలవును, తాజాగా అక్టోబర్ 20న (సోమవారం)కి మార్చుతూ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ గెజిట్ ఆదేశాలు విడుదల చేసింది.
ఈసారి దీపావళి పండుగ అక్టోబర్ 20న లక్ష్మీపూజతో కలిసి జరగనుంది. జ్యోతిష్య పరంగా అమావాస్య తిథి అక్టోబర్ 21 సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతుంది గానీ, ప్రదోష కాలంలో లక్ష్మీదేవి పూజకు అత్యుత్తమ సమయం అక్టోబర్ 20న ఉండటంతో, చాలా ప్రాంతాల్లో అదే రోజున దీపావళి వేడుకలు జరుపుకునే నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

దీంతో బీహార్‌లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలు, విద్యాసంస్థలు అక్టోబర్ 20న దీపావళి సందర్భంగా సెలవు పాటించనున్నాయి. జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ విడుదల చేసిన గెజిట్ ప్రకారం, ఈ మార్పు తక్షణం అమల్లోకి వచ్చింది.  

భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా దీపావళి సందర్భంగా మూడు నుండి ఆరు రోజుల వరకు సెలవులు ఉండే అవకాశం ఉంది. ధంతేరాస్ (అక్టోబర్ 18)తో ప్రారంభమై, భాయ్ దూజ్ (అక్టోబర్ 23) వరకు పండుగ వాతావరణం కొనసాగుతుంది.

దీపావళి అనంతరం బీహార్‌లో మరో ప్రధాన పండుగ ‘ఛఠ్ పూజ’ జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగ రాష్ట్రంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగినదిగా భావిస్తారు.   

ఇది అక్టోబర్ 25న “నహయ్-ఖాయ్”తో ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 27 సాయంత్రం “షష్టి” నైవేద్యం, అక్టోబర్ 28 తెల్లవారుజామున “సప్తమి” నైవేద్యంతో ముగుస్తుంది.

 రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ఉంటుంది. దీంతో బీహార్‌లో ఈ సంవత్సరం పండుగల వాతావరణం అక్టోబర్ 18 నుండి అక్టోబర్ 28 వరకు కొనసాగనుంది. 

bihar Diwali 2025 Diwali holiday Bihar Government LaxmiPuja chhath puja Festival season Bihar Diwali holiday 2025 Bihar government holiday change

