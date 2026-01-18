English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Government Loan Scheme: రూ.5 లక్షల వరకు మహిళలకు వడ్డీ లేని రుణాలు.. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీం గురించి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి..!

Government Loan Scheme: రూ.5 లక్షల వరకు మహిళలకు వడ్డీ లేని రుణాలు.. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీం గురించి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి..!

Lakhpati Didi Yojana Full Details: మహిళలు స్వయంగా ఆదాయం సంపాదిస్తూ కుటుంబం-సమాజంలో బలంగా నిలబడాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోంది. వాటిలో ప్రత్యేకంగా ప్రాధాన్యం పొందిన కార్యక్రమం లఖ్పతి దీదీ యోజన. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని మహిళలను ఆర్థికంగా స్వావలంబన దిశగా నడిపించడమే ఈ పథకపు ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
1 /5

ఈ పథకం ద్వారా స్వయం సహాయక సంఘాలకు (SHG) చెందిన మహిళలకు గరిష్టంగా రూ.5 లక్షల వరకు రుణ సదుపాయం కల్పిస్తున్నారు. ఈ రుణాలపై వడ్డీ భారం మహిళలపై పడకుండా ప్రభుత్వం వడ్డీ సబ్సిడీని అందిస్తుంది. దీని వల్ల మహిళలు భయపడకుండా తమ స్వంత ఉపాధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభించగలుగుతున్నారు. చిన్న వ్యాపారాలు, ఇంటి ఆధారిత పరిశ్రమలు, సేవల రంగంలో అడుగుపెట్టేందుకు ఈ పథకం దోహదపడుతోంది.

2 /5

లఖ్పతి దీదీ యోజన లక్ష్యం ప్రతి మహిళ వార్షికంగా కనీసం రూ.లక్ష ఆదాయం పొందే స్థాయికి చేరుకోవడమే. అందుకే వ్యవసాయం, పశుపోషణ, పాడి పరిశ్రమ, హస్తకళలు, ఆహార ప్రాసెసింగ్, సేవా రంగం వంటి విభిన్న రంగాల్లో మహిళలకు ఆర్థిక సహాయంతో పాటు శిక్షణను కూడా అందిస్తున్నారు. ఉత్పత్తులను మార్కెట్‌తో అనుసంధానం చేయడంలోనూ ప్రభుత్వం తోడ్పాటు అందిస్తోంది.  

3 /5

ఈ పథకం దేశవ్యాప్తంగా మంచి ఆదరణ పొందింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కూడా అనేక సందర్భాల్లో లఖ్పతి దీదీ యోజనను ప్రస్తావిస్తూ మహిళల సాధికారతలో దీని పాత్రను వివరించారు. గుర్తింపు పొందిన స్వయం సహాయక సంఘాల్లో సభ్యులుగా ఉన్న మహిళలకే ఈ పథకం ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, మహిళలకు అవసరమైన నైపుణ్య శిక్షణను కూడా ప్రభుత్వం అందిస్తోంది.

4 /5

18 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న మహిళలు ఈ పథకానికి అర్హులు. ముందుగా స్వయం సహాయక బృందంలో చేరి, అక్కడ శిక్షణ పొందాలి. అనంతరం తమ వ్యాపారానికి సంబంధించిన పూర్తి ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలి. ఈ పథకానికి గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.   

5 /5

అలాగే స్థానిక స్వయం సహాయక సంఘం కార్యాలయం, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ లేదా బ్యాంక్ ద్వారా అవసరమైన పత్రాలతో ఆఫ్‌లైన్‌లో కూడా దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా లఖ్పతి దీదీ యోజన మహిళలకు కేవలం రుణమే కాదు, ఒక స్థిరమైన భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాదిగా మారుతోంది.  

lakhpati didi yojana interest free loan for women women empowerment scheme government loan scheme shg women loan rural women business women entrepreneurship india women loan 5 lakh

Next Gallery

iPhone Discount Today: ఐఫోన్ పై ఏకంగా 13000 డిస్కౌంట్.. కేవలం ఈరోజు మాత్రమే..!.