  • EPFO Salary Hike: లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్? EPFO జీత పరిమితి రూ. 40వేలకు పెంపు... ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..!!

Demand for integration of EPFO, ESI: ప్రస్తుతం ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) సభ్యుల బేసిక్ సాలరీ లిమిట్ ని నెలకు రూ. 15,000 నుంచి రూ. 25,000కు పెంచే ప్రతిపాదనపై కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్చలు జరుపుతోంది. ఈ ప్రతిపాదనపై కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ, యజమానులు, ఉద్యోగ సంఘాల మధ్య పలు రౌండ్ల చర్చలు జరిగినప్పటికీ, ఇంకా తుది నిర్ణయం వెలువడలేదు.

  ప్రభుత్వం ఈ పరిమితిని పెంచడం ద్వారా మరింత మంది ఉద్యోగులను EPFO పరిధిలోకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఉంది. అయితే కార్మిక సంఘాలు మాత్రం ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణం, జీవన వ్యయాలు, నైపుణ్య కార్మికుల పెరిగిన వేతనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూ. 25,000 పరిమితి సరిపోదని అంటున్నాయి.

ఈ పరిమితిని కనీసం రూ. 30,000 నుండి రూ. 40,000 వరకు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం చాలా మంది ఉద్యోగుల వేతనాలు ఈ స్థాయిని మించి ఉండటం వల్ల వారికి EPFO, ESI ప్రయోజనాలు లభించడం లేదు. ప్రభుత్వం కూడా ఈ డిమాండ్‌ను పరిశీలిస్తున్నప్పటికీ, యజమానులు మాత్రం ఈ ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు.

    వేతన పరిమితి పెంచడం వల్ల సంస్థలపై అదనపు ఆర్థిక భారం పడుతుందని చెబుతున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వం, యజమానుల మధ్య ఒక సూత్రప్రాయ ఒప్పందం సాధ్యం కాలేదు. కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు వచ్చే ఏడాది జనవరిలో జరిగే EPFO ట్రస్టీ బోర్డు సమావేశంలో ఈ ప్రతిపాదనపై నిర్ణయం వచ్చే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నారు.  

అంతేకాకుండా EPFO, ఉద్యోగుల రాష్ట్ర బీమా (ESI) రెండింటికీ వేతన పరిమితులను ఒకే విధంగా చేయాలని కూడా పిలుపులు వస్తున్నాయి. దీని ద్వారా ఉద్యోగులకు రెండు పథకాల మధ్య గందరగోళం తగ్గుతుంది ఇటీవల సిమ్లాలో జరిగిన సమావేశంలో కార్మిక సంఘాలు, ప్రస్తుత ESI వేతన పరిమితి రూ. 21,000ని రూ.42,000కి పెంచాలని కూడా ప్రతిపాదించాయి.

యజమానులు దీనికి కూడా వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిస్థితుల్లో కార్మిక సంఘాలు కేంద్ర కార్మిక మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయను మధ్యస్థ మార్గాన్ని కనుగొనమని అభ్యర్థించాయి. మొత్తం మీద EPFO, ESI వేతన పరిమితుల పెంపు విషయం ప్రస్తుతం కీలక దశలో ఉంది.

  ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం ఈ పరిమితులను ద్రవ్యోల్బణం స్థాయికి అనుగుణంగా పెంచాలని కార్మిక సంస్థలు కోరుతున్నాయి. కానీ యజమానుల అభ్యంతరాల కారణంగా నిర్ణయం ఆలస్యం అవుతోంది. త్వరలో ప్రభుత్వం అన్ని వర్గాల అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది.  

