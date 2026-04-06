Government Employees Salaries: ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట... ఈ నెల 10లోపు డబ్బులు ఖాతాల్లో!

Government Employees Salaries:ఈమధ్య ప్రభుత్వం..ఉద్యోగులు.. పదవీ విరమణ పొందిన వారికి మంచి శుభవార్త ఇచ్చింది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న చెల్లింపులను విడుదల చేయడానికి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. మొత్తం రూ. 7,059 కోట్లను విడుదల చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల వేలాది మంది ఉద్యోగులు.. రిటైర్డ్ సిబ్బంది ఉపశమనం పొందనున్నారు.
ఈ మొత్తం నిధులను వివిధ కేటగిరీలకు కేటాయించారు. అందులో ముఖ్యంగా జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (GPF) కింద రూ. 1,847.83 కోట్లు విడుదల చేస్తున్నారు. ఇది ఉద్యోగులు తమ సేవల సమయంలో సేవ్ చేసిన డబ్బు కావడం వల్ల, ఈ చెల్లింపులు వారికి చాలా అవసరంగా ఉంటాయి. అలాగే గ్రాట్యుటీ బకాయిల కోసం రూ. 3,411.03 కోట్లు కేటాయించారు. గ్రాట్యుటీ అనేది ఉద్యోగి రిటైర్ అయినప్పుడు ఇవ్వబడే ముఖ్యమైన ప్రయోజనం.  

ఇంకా మిగతా మొత్తంలో లీవ్ ఎన్‌క్యాష్మెంట్ కోసం కూడా నిధులు కేటాయించారు. అంటే ఉద్యోగులు ఉపయోగించని సెలవులకు బదులుగా డబ్బు ఇవ్వబడుతుంది. పోలీసు సిబ్బందికి అదనంగా సరెండర్ లీవ్ చెల్లింపులు కూడా ఇందులో భాగంగా ఉంటాయి. ఇది వారికి మరింత ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది.  

అదనంగా గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ మరియు GLI కింద తలా రూ. 76 కోట్లు ఇప్పటికే విడుదల చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ చర్యల ద్వారా ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల సంక్షేమంపై దృష్టి పెట్టిందని స్పష్టమవుతోంది.  

ప్రత్యేకంగా రిటైర్ అయిన టీచర్లు.. ఇతర ఉద్యోగులకు ఈ చెల్లింపులు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. వారికి చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ డబ్బు ఇప్పుడు అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ మొత్తం చెల్లింపులు ఈ నెల 10వ తేదీ లోపు వారి ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి.  

ఈ నిర్ణయం ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లకు ఒక పెద్ద ఊరటగా మారింది. వారి ఆర్థిక సమస్యలు కొంతవరకు తగ్గుతాయని ఆశించవచ్చు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని చాలా మంది స్వాగతిస్తున్నారు.

