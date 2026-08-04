/శిథిలావస్థలో ప్రభుత్వ పాఠశాల.. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని విద్యార్థుల చదువు..!!

Government School: విద్యార్థులకు సురక్షితమైన వాతావరణంలో విద్యను అందించాల్సిన ప్రభుత్వ పాఠశాలలు భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. సంగారెడ్డి జిల్లా మునిపల్లి మండల కేంద్రంలో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. దీంతో ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని తరగతులకు హాజరవుతున్నారు. భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో గోడలు తడిసి, పై కప్పు బలహీనంగా ఉండటంతో ఎప్పుడు ఎలాంటి ప్రమాదం జరుగుతుందోనని బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు.
మునిపల్లి జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో ప్రస్తుతం 143 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. ఈ భవనాన్ని సుమారు 60ఏళ్ల క్రితం నిర్మించారు. అయినా ఇప్పటికీ ఆ భవనాన్నే వినియోగిస్తున్నారు. వర్షకాలంలో ఈ భవనం పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారింది. తరగతి గదుల గోడలు పూర్తిగా తడిసిపోవడంతో.. నిమ్ము వస్తుంది. కొన్ని చోట్ల పగళ్లు ఉన్నాయి. దీంతో ఆ భవనం ఎప్పుడు కూలుతుందోనని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గత వారం రోజులుగా భారీగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా తరగతి గదుల్లోకి నీరు చేరింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే విద్యార్ధులు పాఠాలు బోధించాల్సి వస్తుందని ఉపాధ్యాయులు సైతం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్పించిన తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ పాఠశాల భవనం పరిస్థితి చూసి భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
పాఠశాల భవనం పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరుకుందని.. విద్యార్థులకు సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయ భవనానికి తరలించి తరగతులు నిర్వహించాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
అయితే పాఠశాల పరిస్థితిని ఉన్నతాధికారుల ద్రుష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు మండల విద్యాశాఖ అధికారి భీమ్ సింగ్ తెలిపారు. పై అధికారుల ఆదేశాల మేరకు విద్యార్ధుల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ అవసరం అయితే ప్రత్యామ్నాయ భవనంలో తరగతులు నిర్వహించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
విద్యార్థులకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపడతామని ఎంఈవో స్పష్టం చేశారు.