Govinda On Divorce Rumours: నా మీద కుట్రలు చేస్తున్నారు.!. విడాకులపై గోవిందా షాకింగ్ కామెంట్స్..

Govinda on divorce rumours: ఇదంత కూడా తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే కుట్రలో భాగమన్నారు. కావాలని తనను డీఫ్రెమ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని సీరియర్ హీరో గోవిందా తొలిసారి దీనిపై రియాక్ట్ అయ్యారు. మొత్తంగా హీరో గోవిందా చేసిన వ్యాఖ్యలు వార్తలలో నిలిచాయి.
సీనియర్ హీరో గోవింద విడాకులు అంశం ఇటీవల బాలీవుడ్ లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇటీవల గోవింద భార్య సునీత అహుజ కూడా భర్తపై కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన భర్తకు అనేక మంది అమ్మాయిలతో వివాహేతర సంబంధాలు ఉన్నాయన్నారు.
ఇది కాస్త పీక్స్ కు చేరడంతో తాజాగా.. హీరో గోవిందా తనపై వస్తున్న విడాకుల రూమర్స్ పై తొలిసారి స్పందించారు. తన భార్య సునీత ఆహుజాతో విభేధాలు వచ్చాయని ఇద్దరం డైవర్స్ తీసుకుంటున్నామని వ్యాఖ్యలను ఖండించారు.
అంతేకాకుండా ఇవన్ని కూడా పచ్చి అసత్యాలన్నారు.తనపై కుట్ర జరుగుతుందని మొదటగా తన భార్యను దీనిలో పావుగా వాడుకుంటున్నారని అన్నారు. గత కొంత కాలంగా ఈ రూమర్స్ లను గమనిస్తున్నానని అన్నారు.
కానీ ఇక మౌనంగా ఉంటే తప్పు చేసినవాడ్ని అయిపోతానని ఇప్పుడు రియాక్ట్ అవుతున్నానని చెప్పుకొచ్చారు. కొంత మంది తన కెరియర్ దెబ్బతీసేందుకు చాలా కాలంగా కుట్రలు చేస్తున్నారన్నారు. అయితే తనభార్య పట్లసానుభూతి కల్గుతుందని ఆమెను దీనిలో తొలిపావుగా అవుతున్నందుకు బాధగా ఉందన్నారు.
ఈ సమస్యల నుంచి తనను, తన కుటుంబాన్ని ఆ దేవుడు బైటపడేయాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళనగా ఉందన్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. సీనియర్ హీరో గోవింద, సునీత 1987లో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి కుమార్తె టీనా, కుమారుడు యశ్వర్ధన్ ఉన్నారు.