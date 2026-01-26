Govinda family dispute: పడక సుఖం కోసం ఆ పనులా..?.. గోవిందపై భార్య సునీత అహుజా షాకింగ్ కామెంట్స్..

Sunita ahuja comment on Govinda: హీరోయిన్లుగా చాన్స్ ల కోసం కొంత మంది మగాళ్లను వలలో వేసుకుంటారని, ఆ తర్వాత వేధింపులకు పాల్పడుతారని గోవింద భార్య అన్నారు. అయితే.. తన భర్తపై కూడా ఈ వయసులో మరీ ఇంత నీచంగా ప్రవర్తించాలా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. మొత్తంగా నటి సునీత అహుజా చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
ఇటీవల ఇండస్ట్రీలో తరచుగా సీనియర్ హీరో గోవింద , అతని భార్య సునీతల వివాదం వార్తలలో ఉంటుంది. అంతే కాకుండా తరచుగా వీళ్లిద్దరు కూడా ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా తన భర్తకు అమ్మాయిలో ఎఫైర్ ఉందని, ఆయన ఈ వయసులో వేశాలు వేస్తున్నారంటూ గతంలోనే పలు మార్లు సునీత అహుజా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.
మొత్తంగా వీరి వ్యవహరం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలోను, ఇండస్ట్రీలో కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోసారి గోవింద భార్య తన భర్తపై సీరియస్ అయ్యింది. ఇండస్ట్రీలో కొంత మంది అమ్మాయిలు హీరోయిన్లు కావాలని వస్తారని అన్నారు. ఆ తర్వాత వారు తమ ఖర్చుల కోసం షూగర్ డాడీల్ని పట్టుకుంటారని అన్నారు.
తమ ఖర్చులు, అవసరాల కోసం ఒకవైపు డాడీ అంటూనే అనేక నీచాలకు పాల్పడతారని అన్నారు. బరితెగించి సినిమా ఇండస్ట్రీలోని వారిని తమ వల్లో వేసుకుంటారన్నారు. తన భర్త గోవిందకు ప్రస్తుతం 63 ఏళ్లు అని.. ఈ వయసులో ఇలాంటి పనులు చేయడం ఏంటని మండిపడ్డారు. గతంలోనే పలువురితో ఎఫైర్ ఉందని గోవింద సతీమణి వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
ఆ తర్వాత గోవింద దీనిపై తన భార్యకు ఎవరో లేని పోనీ విషయాల్ని నూరీ పోస్తున్నారన్నారు. దీని వల్ల తమలో గొడవలు వచ్చాయన్నారు. తన భార్యను పావుగా వాడుకుని రాజకీయాలు చేస్తున్నారని గోవింద అన్నారు. ఆ తర్వాత మరల గోవింద సతీమణి దీనికి కౌంటర్ ఇచ్చినట్లు 63 ఏళ్ల ముసలి వయసులో అమ్మాయిలతో ఎఫైర్ లు, రొమాన్స్ లు అవసరమా అంటూ భర్తను ఏకీపారేసింది.
యవ్వనంలో ఎవరైన తప్పులు చేసి ఉండొచ్చు.. కానీ ఈ ముసలి వయసులో ఏంటీ ఈ పనులు అంటూ మండిపడ్డారు. ఇద్దరు పిల్లలు, అందమైన భార్య ఉండగా.. ఇంకా పక్క చూపులు ఏంటని హితవు పలికారు. మొత్తంగా కొంత మంది పడక సుఖం కోసం, తమ అవసరాల కోసం, సుగర్ డాడీ ముసుగులో అంటూ ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారని అన్నారు.
మరోవైపు దీనిపై గోవింద సైతం కొన్నిసార్లు తనపై వస్తున్న ఆరోపణలపై మౌనమే సమాధానమన్నారు. సీనియర్ హీరో గోవిందా, సునీతలకు 1987లో పెళ్లి జరిగింది. వీరికి కుమార్తె టీనా, కుమారుడు యశ్వర్ధన్ ఉన్నారు. వీరి వివాదం ప్రస్తుతం రోజుకో వార్త వెలుగులోకి రావడంతో కూర్చుని సెటిల్ చేసుకొవాలని కొంత మంది ఇండస్ట్రీ పెద్దలు సలహాలు ఇస్తున్నారు.