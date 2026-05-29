LIC New Scheme: 10వ తరగతి పాసైన మహిళలకు ఎల్‌ఐసీ బంపర్ ఆఫర్.. ఇంట్లోనే ఉంటూ నెలకు రూ .7,000 సంపాదించండిలా..!!

Written ByBhoomi
Published: May 29, 2026, 10:54 PM IST|Updated: May 29, 2026, 10:54 PM IST

Govt Best Scheme: దేశంలోనే అతిపెద్ద బీమా సంస్థ అయిన లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అన్ని వయసుల వారికి బీమా పాలసీలను అందిస్తుంది.  మహిళలకు ప్రత్యేకంగా సాధికారత కల్పించేందుకు LIC ఒక పథకాన్ని నడుపుతోంది. దీని ద్వారా మహిళలు నెలకు కనీసం రూ. 7,000 సంపాదించుకునే అవకాశం కల్పించింది. ఈ ప్రభుత్వ పథకం పేరు ఎల్ఐసీ బీమా సఖీ. 
 

లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా

మహిళలకు ఆర్థిక సాధికారత కల్పించేందుకు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా  ప్రారంభించిన ఈ పథకం భారీ ప్రజాదరణ పొందింది. ఇందులో చేరే మహిళల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. భీమా సఖి పథకం గ్రామీణ మహిళలకు భీమా ఏజెంట్లుగా మారడానికి, జీవనోపాధి సంపాదించడానికి  గ్రామాలలో భీమాపై అవగాహన పెంచడానికి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ఈ పథకం గ్రామీణ మహిళలకు జీవనోపాధి అవకాశాలను కల్పించడమే కాకుండా, దేశంలోని వెనుకబడిన ప్రాంతాలలో భీమా సదుపాయాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

ఎల్ఐసి బీమా సఖి పథకం

ఎల్ఐసి బీమా సఖి పథకం కింద, కనీసం 10వ తరగతి పూర్తి చేసిన 18 నుండి 70 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల మహిళలు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. అంటే.. 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులకు ఎల్ఐసి ఒక గొప్ప సంపాదన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ఈ పథకం   ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, పాలసీ అమ్మకాలపై వచ్చే కమీషన్‌కు అదనంగా, ఇందులో పాల్గొనే మహిళలకు మొదటి మూడు సంవత్సరాల పాటు స్థిరమైన స్టైఫండ్ కూడా అందిస్తుంది.   

మూడు నెలల పాటు ఒక స్థిరమైన స్టైపెండ్

ఎల్ఐసి బీమా సఖి పథకం కింద, మహిళలకు వరుసగా మూడు నెలల పాటు ఒక స్థిరమైన స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు. నిబంధనల ప్రకారం, మొదటి సంవత్సరంలో మహిళలకు నెలకు రూ. 7,000 చెల్లిస్తారు, అయితే రెండవ సంవత్సరంలో ఈ మొత్తం రూ. 1,000 తగ్గి నెలకు రూ. 6,000 అవుతుంది. అంతేకాకుండా, మూడవ సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి ఈ మొత్తం రూ. 5,000కి తగ్గుతుంది. అమ్మకాల లక్ష్యాలను సాధించినా లేదా అధిగమించినా, మహిళలకు అదనపు కమీషన్లు కూడా ఇస్తారు.  మూడేళ్ల శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత, వారు ఎల్ఐసి ఏజెంట్లుగా పనిచేయవచ్చు. మొదటి సంవత్సరంలో తెరిచిన పాలసీలలో కనీసం 65శాతం అమలులో ఉండాలనేది షరతు ఉంది. 

మహిళా భీమా ఏజెంట్లకు

ఈ ప్రభుత్వ పథకం కింద, మహిళా భీమా ఏజెంట్లకు పనిచేయడానికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చింది. ఎల్ఐసి  కూడా మహిళా భీమా ఏజెంట్లకు శిక్షణ ఇస్తుంది. ఈ పథకంలో చేరడం ద్వారా మొదటి మూడు సంవత్సరాల పాటు స్టైఫండ్, ప్రత్యేక శిక్షణ లభిస్తుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఎల్ఐసి ఏజెంట్లు, ఉద్యోగుల బంధువులు ఈ పథకానికి అనర్హులుగా  పరిగణిస్తారు. 

LIC బీమా సఖి పథకం

మహిళా అభ్యర్థులు LIC బీమా సఖి పథకం కోసం ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు, దరఖాస్తు ఫారం అధికారిక LIC వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవసరమైన అన్ని పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేసి, ఫారంను సమర్పించి, దరఖాస్తును పూర్తి చేయడం ద్వారా మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అవసరమైన పత్రాలలో వయస్సు ధృవీకరణ, చిరునామా ధృవీకరణ , విద్యార్హత ధృవీకరణ పత్రాలు ఉంటాయి.

