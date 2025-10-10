English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మొర.. కనీసం ఒక్క డీఏ ఇవ్వండి ప్లీజ్‌!

Govt Employees Request To Release One Dearness Allowance: హక్కుగా అడగాల్సిన తమ న్యాయపరమైన డిమాండ్లపై ప్రభుత్వాన్ని అడుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏర్పడింది. ఆల్టిమేటం జారీ చేయాల్సిన చోట ప్లీజ్‌ అంటూ విజ్ఞప్తులు చేస్తున్నారు. తాజాగా ప్రభుత్వాన్ని కలిసి ఉద్యోగులు తమ డిమాండ్లను వేడుకున్నారు.
తమకు న్యాయపరమైన.. హక్కుగా రావాల్సిన డిమాండ్లపై తెలంగాణ ఉద్యోగులు, టీచర్లు, పింఛన్‌దారులు ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు. ఎన్నిసార్లు ఉద్యమం చేసినా.. తమ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసినా ప్రభుత్వం కరగకపోవడంతో కాళ్ల బేరానికి వచ్చారు.

ప్రభుత్వంతో తాడోపేడో తేల్చుకుంటామని చెప్పి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జేఏసీ నాయకులు ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తులు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ సచివాలయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావును ఉద్యోగుల జేఏసీ ప్రతినిధులు కలిశారు. సుదీర్ఘ కాలంగా తమకు రావాల్సిన బకాయిలు, న్యాయపరమైన హక్కులు, చెల్లింపులపై విన్నవించారు.

జేఏసీ చైర్మన్ మారం జగదీశ్వర్, సెక్రటరి జనరల్ ఏలూరి శ్రీనివాసరావు, ప్రతినిధి బృందం కలిసి ప్రభుత్వానికి కీలక విజ్ఞప్తులు చేసింది. సీఎస్‌కు వినతిపత్రం అందించి తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని జేఏసీ నాయకులు కోరారు.

ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం విధి విధానాలు ఏర్పాటు చేసి ఈహెచ్‌ఎస్‌ అమలు చేయాలని.. తక్షణమే ఒక డీఏని విడుదల చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ సమావేశం నిర్వహించి మిగిలిన సమస్యలపై చర్చించి వాటిని పరిష్కరించాలని జేఏసీ ప్రతినిధులు విజ్ఞప్తులు చేశారు. తమ విజ్ఞప్తులపై ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సానుకూలంగా స్పందించి పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇచ్చినట్లు ఉద్యోగ జేఏసీ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

అధికారంలోకి వచ్చిన రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దాదాపు ఐదు డీఏలు బాకీ పడ్డారు. రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌, పీఆర్‌సీ, బిల్లుల బకాయిలు వంటి చాలా సమస్యలు అపరిష్కృతంగా ఉన్నాయి. వీటిపై చర్చలు, కమిటీలు అన్నీ జరిగినా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్ర వీడడం లేదు.

ఒకటో తేదీన జీతాలు అని చెప్పినా అదీ కూడా అమలు కావడం లేదు. దీంతో రేవంత్‌ రెడ్డిపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. కానీ ఏమైందో కానీ దసరా తర్వాత ఉద్యోగుల జేఏసీ చల్లబడింది. చూడాలి ఏం జరుగుతుందో..

