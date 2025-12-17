Retirement Age: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు షాక్‌.. రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు రెండేళ్లు పెంపు?

Govt Employees Retirement Age Likely To Increase From 60 To 62 Years Here Fact Check: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్. పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపుపై ఇంకా చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. శీతాకాల సమావేశాల్లో దీనిపై నిర్ణయం తీసుకుంటుందని పుకార్లు వస్తున్నాయి. రిటైర్మెంట్ వయస్సు నిజంగా పెంచుబోతున్నారా? వాస్తవం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ముఖ్యమైన, ఉపశమనం కలిగించే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే 8వ వేతన సంఘం పూర్తి ప్రక్రియ పూర్తవడంతో ఉద్యోగులు దానికోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. జనవరి డీఏ ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో అంచనాలు వేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వారికి రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంచుతారనే పుకార్లు కలవరానికి గురి చేస్తున్నాయి.
పదవీ విరమణ వయస్సును 60 నుంచి 62 సంవత్సరాలకు పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిశీలిస్తోందని సమాచారం. ఈ ప్రతిపాదన అమల్లోకి వస్తే మాత్రం లక్షలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదనంగా రెండు సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉంటుంది. ఇప్పటికే రిటైర్మెంట్పై ప్లాన్లు వేసుకున్న వారికి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.
పదవీ విరమణ వయస్సు పెంచొద్దని ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాల నుంచి వస్తున్న డిమాండ్. ఇన్నాళ్లు ఉద్యోగ బాధ్యతలు చేసిన తమకు మరో రెండేళ్లు చేయడం కష్టంగా భావిస్తున్నారు. మరికొందరు ఇప్పటికే అనారోగ్యం.. ఇతర సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంచొద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంచితే కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉద్యోగులకు కూడా ఉన్నాయి. మరికొన్నాళ్లు ఉద్యోగంలో ఉండడంతోపాటు మెరుగైన పెన్షన్, ఎక్కువ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఇంకొన్నాళ్లు అధికారిగా చలామణి కావొచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంపు వెనుక చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంచితే దేశ పాలన, ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఉపాధి వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. అనుభవజ్ఞులైన ఉద్యోగులను మరికొన్నాళ్లు ప్రభుత్వ సేవలో కొనసాగించడం ప్రభుత్వం వెనుక ఉన్న ఆలోచన.
పదవీ విరమణ వయస్సు పెంచితే ఉద్యోగులకు అదనంగా 24 నెలల జీతం లభిస్తుంది. దీంతో ఉద్యోగులు తమ ఆర్థిక బాధ్యతలను మెరుగ్గా నెరవేర్చుకోవచ్చు. అదనంగా సర్వీస్ పెరగడంతో నెలవారీ పెన్షన్, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు భారీగా లభిస్తాయి. రిటర్మెంట్ వయస్సు పెంచితే యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించపోవచ్చు. పదవీ విరమణ వయస్సు పెంచితే కొత్త నియామకాలు ఆగిపోయే అవకాశం ఉందని యువత ఆందోళన చెందుతోంది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును 60 నుంచి 62 సంవత్సరాలకు పెంచే ప్రతిపాదన కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు అయితే ఉంది. కానీ ఈ నిర్ణయంపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ముందడుగు పడలేదు. ఇంకా ఈ అంశాన్ని పరిశీలనలో ఉంది. కానీ రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంపుపై సాధ్యాసాధ్యాలు, మంచి చెడు ఆలోచన చేస్తోంది. ఒక ఏడాది పాటు పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపుపై ఎలాంటి నిర్ణయం ఉండకపోవచ్చు.