GOVT Health Insurance Schemes: రెండు కప్పుల టీ ధర కంటే తక్కువ.. ఈ ఐదు పథకాలు సామాన్యులకు లక్షల విలువైన బీమాను అందిస్తున్నాయ్..!!

5 Cheapest GOVT Health Insurance Schemes: దేశంలో కోట్లాది మంది అసంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తూ రోజువారీ ఆదాయంపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఈ వర్గానికి స్థిరమైన జీతం ఉండదు. అందుకే ఖరీదైన జీవిత బీమా లేదా ఆరోగ్య బీమా పాలసీలను కొనుగోలు చేయడం చాలామందికి సాధ్యం కాదు. కానీ జీవితం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. ఈ రోజు మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నా, రేపు అనారోగ్యం, ప్రమాదం లేదా అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అటువంటి వేళ వైద్య ఖర్చులు కుటుంబాన్ని ఆర్థికంగా కుదేలు చేయగలవు. ఈ సమస్యను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, చాలా తక్కువ ప్రీమియంతో లేదా పూర్తిగా ఉచితంగా లక్షల రూపాయల కవరేజీ అందించే పలు బీమా పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఐదు ముఖ్యమైన ప్రభుత్వ బీమా పథకాల గురించి సులభంగా తెలుసుకుందాం.
ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన: ముందుగా ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన గురించి మాట్లాడుకుందాం. 2015లో ప్రారంభమైన ఈ పథకం ప్రమాదాల వల్ల మరణం లేదా శాశ్వత వైకల్యం సంభవించినప్పుడు ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తుంది. సంవత్సరానికి కేవలం రూ.20 మాత్రమే ప్రీమియంగా చెల్లిస్తే రూ.2 లక్షల వరకు బీమా కవరేజీ లభిస్తుంది. అంటే నెలకు రెండు రూపాయలకంటే తక్కువే. దీనికి ఎలాంటి వైద్య పరీక్షలు అవసరం ఉండవు. బ్యాంకు ఖాతా ఉన్న ప్రతి అర్హుడైన వ్యక్తి ఈ పథకంలో చేరవచ్చు. ఇప్పటికే కోట్లాది మంది ఈ బీమా రక్షణను పొందుతున్నారు.
ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన: తర్వాత ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన. ఇది ఒక సాధారణ జీవిత బీమా పథకం. బీమా తీసుకున్న వ్యక్తి ఏ కారణం వల్ల అయినా మరణిస్తే, అతని కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం అందించడమే దీని లక్ష్యం. సంవత్సరానికి రూ.436 ప్రీమియం చెల్లిస్తే రూ.2 లక్షల బీమా రక్షణ లభిస్తుంది. 18 నుంచి 50 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న వారు ఈ పథకంలో చేరవచ్చు. ఒకసారి చేరితే కవరేజ్ 55 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు కొనసాగుతుంది.
ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధానమంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన: మూడవది ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధానమంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన. ఇది దేశంలోనే అతిపెద్ద ఆరోగ్య బీమా పథకం. ఈ పథకం కింద అర్హత కలిగిన కుటుంబాలకు సంవత్సరానికి రూ.5 లక్షల వరకు ఆరోగ్య బీమా కవరేజీ లభిస్తుంది. దీనికి ఎలాంటి ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులతో పాటు ఎంప్యానెల్ చేసిన ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో కూడా నగదు రహితంగా చికిత్స పొందవచ్చు. ఆసుపత్రిలో చేరడం నుంచి శస్త్రచికిత్సలు, మందులు, పరీక్షల వరకు అన్ని ఖర్చులు ఈ పథకం కవర్ చేస్తుంది.
ఆమ్ ఆద్మీ బీమా యోజన: నాలుగవది ఆమ్ ఆద్మీ బీమా యోజన. ఈ పథకం అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే కార్మికులు, గ్రామీణ భూమిలేని కుటుంబాలు మరియు నిర్దిష్ట వృత్తుల వారికి సామాజిక భద్రత కల్పించేందుకు రూపొందించబడింది. భారత జీవిత బీమా సంస్థ ఈ పథకాన్ని నిర్వహిస్తుంది. 18 నుంచి 59 సంవత్సరాల వయస్సు గల, దారిద్య్ర రేఖకు దిగువన ఉన్న కుటుంబాలకు ఇది వర్తిస్తుంది. మొత్తం ప్రీమియంలో సగం కేంద్ర ప్రభుత్వం, మిగిలిన భాగాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరిస్తుంది. మరణం లేదా వైకల్యం సంభవించినప్పుడు ఈ పథకం ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది.
నిరామయ్ ఆరోగ్య బీమా పథకం: చివరిగా నిరామయ్ ఆరోగ్య బీమా పథకం గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది ప్రత్యేకంగా శారీరక, మానసిక లేదా మేధో వైకల్యాలు ఉన్న వ్యక్తుల కోసం రూపొందించబడింది. నామమాత్రపు ప్రీమియంతో చికిత్సలు, మందులు, థెరపీలు, ఇతర ఆరోగ్య సేవలను ఈ పథకం కవర్ చేస్తుంది. వైకల్యాలున్న వ్యక్తులు ఎదుర్కొనే ప్రత్యేక వైద్య అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ పథకం రూపొందించింది.