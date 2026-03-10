English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Govt invokes ESMA: ఎల్పీజీ కొరత వేళ మోదీ మరో సంచలనం.. చమురుశుద్ధి సంస్థలపై ఎస్మా ప్రయోగించిన కేంద్రం..

Got invokes esma on gan refiners: ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఉత్పత్తిని పెంచాలని  కృత్రిమ కొరతకు చెక్ పెట్టే విధంగా కేంద్రం రిఫైనరీలపై ఎస్మా ను ప్రయోగించింది. మరోవైపు ఇప్పటికే హోటల్ లు, రెస్టారెంట్ల యూనియన్ లు వ్యాపారాలు చేయలేమని పలు చోట్ల నిరసనలకు దిగారు.
 
1 /6

 అమెరికా ఇజ్రాయేల్ లు సంయుక్తంగా ఇరాన్ పై విరుచుకుపడుతున్నాయి. మిడిల్ ఈస్ట్ లోయుద్దం మొదలైన 11 రోజులు గడుస్తున్న ఇంకా ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు ఇజ్రాయేల్, యూఎస్ దళాలు ఇటీవల ఇరాన్ లోని చమురు స్థావరాలను టార్గెట్ చేసుకుని మిసైళ్లు,డ్రోన్లతో భీకర దాడులకు దిగింది.

2 /6

 ఇరాన్ లోని టెహ్రన్ లో గల చమురు రిఫైనరీల్లో భారీగా అగ్నికి ఆహుతి అయ్యాయి. మరోవైపు యుద్దంపై ఇరాన్ కూడా అదే విధంగా ప్రతీకార దాడుల్ని చేపట్టింది. ఇప్పటికే  ఇరాన్ దేశంలోని స్లీపన్ సెల్స్ లను యాక్టివ్ చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక ఈ యుద్దం కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురుపై తీవ్ర ప్రభావం కన్పిస్తుంది. ఇప్పటికే బ్యారెల్ రేటు అమాంతం 100 డాలర్దు దాటేసి డబుల్ సెంచరీవైపు పరుగులు పెడుతుంది.  

3 /6

ఇప్పటికే చమురుపై కొరత ప్రభావంతో పాక్ లోని పలు స్కూళ్లకు సెలవులు, ఆఫీసులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, పలు ఆఫీసులలోని ఉద్యోగాల జీతాల్లో కొతలు విదించారు. ముఖ్యంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎల్పీజీ సరఫరాపై యుద్దం ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. మరోవైపు భారత్ 70 రోజులకు సరిపడ నిల్వలు ఉన్నాయని చెప్పిన దేశ వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు మొదలయ్యాయి.  

4 /6

 బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్ లోని పలు నగరాల్లోని హోటల్ లు, రెస్టారెంట్ లు కమర్షియల్ సిలీండర్ లపై కేంద్రం ఇటీవల తీసుకున్న కేంద్రంను పునరాలోచించాలని కోరారు. హైదరాబాద్ లో కూడా పలు ప్రైవేటు వ్యాపారులు రంజాన్ వేళ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లను నడుపుకోలేమని  ఆందోళనలకు దిగారు.  

5 /6

ఇక ఇదే అదనుగా భావించిన కొంత మంది గ్యాస్ సరఫరాదారులు కృత్రిమ కొరతను క్రియేట్ చేసి అందిన కాడికి దోచుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కేంద్రం మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.  అత్యవసర పరిస్థితుల్లో గ్యాస్ నిల్వలు తగ్గకుండా చర్యలు పెట్రోలియం శాఖ చర్యలు చేపట్టింది. దీనిలో భాగంగా.. LPG ఉత్పత్తి పెంచేలా ఆయిల్ రిఫైనరీలకు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది.   

6 /6

అంతేకాకుండా డొమెస్టిక్ గ్యాస్, ఎరువుల ఫ్యాక్టరీలు, పవర్ ప్లాంట్లకే తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ మెయింటెనెన్స్ యాక్ట్ (ESMA - ఎస్మా)ను ప్రయోగించింది. ముఖ్యంగా గ్యాస్ సరఫరా వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టేందుకు కేంద్రం ఈ చర్యలు తీసుకుంది. ఈ చట్టంను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.

