English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Govt Jobs: నిరుద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. ఏకంగా 1,743 పోస్టులకు గ్రీన్ సిగ్నల్.. పూర్తి డిటెయిల్స్..

Tgsrtc Announces 1743 Vacancies: తెలంగాణలో నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు రేవంత్ సర్కారు దసరా పండగ కంటే ముందు భారీ శుభవార్త చెప్పింది. ఆర్టీసీలో 1743 పోస్టులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.
1 /6

తెలంగాణలో గత కొన్నిరోజులుగా నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు సర్కారు కొలువు నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. గతంలో గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్ తర్వాత చాలా నెలల పాటు ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ లు లేక అభ్యర్థులు ఇంకా ప్రిపరేషన్ లోనే ఉన్నారు.  

2 /6

చాలా మంది సర్కారు కొలువు సాధించాలని ఎంతో ఆశతో ఉంటారు. చిక్కడపల్లిలొ ఉన్న సెంట్రల్ లైబ్రరీ, అశోక్ నగర్ , దిల్ సుఖ్ నగర్ లలో కోచింగ్ సెంటర్ లలో కోచింగ్ లు తీసుకుంటూ, రీడింగ్ రూమ్ లలో ప్రిపేర్ అవుతుంటారు.

3 /6

ఈ క్రమంలో రేవంత్ సర్కారు ఎన్నికల సమయంలో భారీగా గవర్నమెంట్ జాబ్ లకు నోటిఫికేషన్ లు ఇచ్చి విద్యార్థులకు న్యాయం చేస్తామనిచెప్పారు.ఈ క్రమంలో నోటిఫికేషన్ లు ఇవ్వడంతో పాటు, న్యాయపరంగా చిక్కులు రాకుండా ముందుకు వెళ్తున్నారు.   

4 /6

ఈ క్రమంలో తాజాగా.. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఆర్టీసీలో భారీగా కొలువులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఏకంగా 1,743 పోస్టులకు రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డుతో నియామకం చేపట్టనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

5 /6

టీజీఎస్సార్టీసీ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. 1,743 పోస్టులలో..100 డ్రైవర్, 743 శ్రామిక్ పోస్టులు ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ పోస్టులను.. తెలంగాణ పోలీస్ నియామక మండలితో రిక్రూట్ మెంట్ తో రిటర్న్ ఎగ్జామ్, మెరిట్ ఆధారంగా భర్తీ చేపట్టనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.   

6 /6

అభ్యర్థులు అక్టోబర్ 8 నుంచి 28 వరకు ఆన్ లైన్ లో అప్లై చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందని ఆర్టీసీ అధికారులు వెల్లడించారు. పూర్తి సమాచారం కోసం ఆర్టీసీ అధికారిక వెబ్ సైట్ ను సందర్శించాలని కోరారు. అదే విధంగా ఉద్యోగాలపై ఎలాంటి పుకార్లనుకూడా నమ్మోద్దని ఆర్టీసీఎండీ సజ్జనార్  స్పష్టం చేశారు.   

Revanth Reddy Tgsrtc jobs news Jobs in Telangana Rtc jobs Govt jobs Tgsrtc jobs Revanth Reddy Govt Telangana govt job news 1743 Jobs on Tgsrtc JObs in Telangana Rtc RTC MD Sajjanar Telangana govt jobs

Next Gallery

Gold Rate: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. ఫెడ్ ప్రకటనకు ముందే రూ. 2వేలు తగ్గిన బంగారం ధర.. రానున్న రోజుల్లో భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..!!