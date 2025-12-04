8th Pay Commission: డీఏపై ప్రభుత్వం షాకింగ్‌ నిర్ణయం.. 8వ వేతన సంఘంలో అది లేనట్టే!

Govt Shocking Decision On Dearness Allowance: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక షాకింగ్ నిర్ణయం ప్రకటించింది. ఈ సమాచారం ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి లీకవడం గమనార్హం. ఆ నిర్ణయం ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులపై ప్రభావం పడనుంది. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
కరువు భత్యాన్ని ప్రాథమిక వేతనంతో అనుసంధానించడంపై ఏర్పడిన గందరగోళంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో ప్రకటన చేసింది. 'కరవు భత్యాన్ని ప్రాథమిక వేతనంతో అనుసంధానించే ప్రతిపాదనను మా పరిగణనలో లేదు' అని లోక్సభకు ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి డిసెంబర్ 1వ తేదీన సమాధానం ఇచ్చింది.