Govt Teachers Transfers: ప్రభుత్వ టీచర్ల ట్రాన్స్‌ఫర్స్‌పై బిగ్ అప్‌డేట్.. రూల్స్ ఇవే..!

Teachers Transfers Rules in Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉపాధ్యాయుల అంతర్ జిల్లాల బదిలీలకు పాఠశాల విద్యాశాఖ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అర్హులైన టీచర్లు గురువారం నుంచి ఈనెల 24 వరకు ‘LEAP' యాప్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించింది. ఆ ప్రింట్లను ఎంఈవోలకు సమర్పిస్తే వారితో పాటు డీఈవోలు, రాష్ట్రస్థాయిలో పరిశీలనల అనంతరం తుది జాబితాను రూపొందించనుంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
 
ఒకే మేనేజ్‌మెంట్‌లో పనిచేస్తున్న భర్త/భార్యలు, పరస్పర బదిలీలకు సంబంధించి జిల్లాల మధ్య బదిలీల ప్రతిపాదనలు పంపాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రతిపాదనల సమర్పణకు రెండు మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి.  

రెండు ప్రొఫార్మాలు:  1.ఉపాధ్యాయుడు/హెడ్‌మాస్టర్ ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న జిల్లా వివరాలు 2. బదిలీ కావలసిన జిల్లా వివరాలు 

ఈ రెండు DSE, A.P. ద్వారా అటెస్టు చేయాలి. ==> Circular Memo No.7232/MC-1/2011-1, GA Dept, Dt: 04.08.2011 ప్రకారం వివరాలు ఇవ్వాలి . అవసరమైతే, Rule 5(2)(c) & 5(2)(d) ప్రకారం కొత్త ప్రొఫార్మాలు రూపొందించవచ్చు. ==> వ్యక్తిగత లేదా వైద్య కారణాలపై బదిలీ ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వానికి పంపకూడదు.

గమనిక:  ==> ఈ బదిలీలు జిల్లాల మధ్య మాత్రమే వర్తిస్తాయి. ==> Same management లో పనిచేస్తున్నవారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది.

ఈనెల 30 తర్వాత బదిలీల ఆర్డర్లను జారీ చేస్తుంది. ఒక టీచర్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ దరఖాస్తు చేయలేరని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది.  

