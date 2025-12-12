English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • స్కూల్ పిల్లలకు పండగ.. రేపు యధావిధిగా సెలవు ప్రకటించనున్న ప్రభుత్వం..!

ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాలల్లో రెండో శనివారం సెలవు కొనసాగించాలంటూ PRTU AP విద్యాశాఖ కమిషనర్‌కు విజ్ఞప్తి చేసింది. ఉపాధ్యాయుల పని ఒత్తిడి తగ్గించడంలో.. RTE చట్టంలోని పనిదినాల నిబంధనలను పాటించడంలో ఈ సెలవు అవసరమని యూనియన్ స్పష్టం చేసింది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పాఠశాలల్లో రెండో శనివారం సెలవు యథావిధిగా కొనసాగించాలని ప్రోగ్రెసివ్ రికగ్నైజ్డ్ టీచర్స్ యూనియన్ AP (PRTU AP) విద్యాశాఖ.. కమిషనర్ గారికి అధికారికంగా విజ్ఞప్తి చేసింది. సంఘం అధ్యక్షుడు ఎం. కృష్ణయ్య.. జనరల్ సెక్రటరీ డా. ఏ.ఎం. గిరిప్రసాద్ కలిసి ఈ ప్రతిపాదనను.. లేఖ రూపంలో సమర్పించారు.

ఈ లేఖలో వారు RTE చట్టం 2009లో ఉన్న నిబంధనలను స్పష్టంగా ప్రస్తావించారు. చట్టం ప్రకారం ఒక విద్యాసంస్థలో పనిదినాలు 200 ఉండాలి. అలాగే ఉన్నత తరగతుల కోసం 220 పని దినాలు ఉండాలని నిబంధన ఉంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలు ఆ.. నిబంధనలను పాటిస్తున్నాయి. అయితే అటు ఉపాధ్యాయుల శారీరక..మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో రెండో శనివారం సెలవు ఎంతో ఉపయోగకరమని సంఘం పేర్కొంది.

PRTU AP తమ లేఖలో మరో ముఖ్యమైన అంశాన్ని  కూడా వివరించింది. కొన్ని పాఠశాలల్లో ఇప్పటికే రెండు శనివారాలు పని చేయాలనే సూచనలు వస్తున్నాయి. ఇది ఉపాధ్యాయులకు అదనపు భారం అవుతుందని.. ముఖ్యంగా పట్టణ.. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పనిచేసే ఉపాధ్యాయులపై ఇది ప్రతికూల ప్రభావం చూపవచ్చని యూనియన్ తెలిపింది. వారానికి ఒక రోజైనా విశ్రాంతి రూపంలో ఉండే ఈ సెలవు ఉపాధ్యాయుల పనితీరు.. మెరుగుపరచడంలో కూడా సహాయపడుతుందని వారు తెలిపారు.

అదే విధంగా..220 పనిదినాల నిబంధనను అతిక్రమించకుండా..రెండో శనివారం సెలవును కొనసాగించవచ్చని సంఘం స్పష్టం చేసింది. శిక్షణలు.. మీటింగ్‌లు.. అదనపు తరగతులు వంటి పనులను ప్లాన్ చేసేటప్పుడు ఉపాధ్యాయులకు సమస్యలు.. రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కూడా సూచించింది.  

చివరగా..రాష్ట్రంలోని వేలాది మంది ఉపాధ్యాయుల అభిప్రాయం ఇదేనని..వారి ఆరోగ్యం.. కుటుంబ సమయం.. పనితీరును దృష్టిలో ఉంచుకొని రెండో శనివారం సెలవును కొనసాగించాలని విద్యాశాఖ కమిషనర్ గారిని PRTU AP కోరింది. దీంతో పిల్లలకు రెండు రోజులు అనగా రేపు రెండో శనివారం అలానే ఆదివారం సెలవులు రానున్నాయి.

