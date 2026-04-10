GPF Interest Rate: ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. GPF వడ్డీ రేట్లు పెరిగాయా? ఏప్రిల్ నుంచి అమల్లోకి వచ్చే కొత్త రేట్లు ఇవే.. చెక్ చేసుకోండి!

GPF Interest Rate ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు అవసరాలకు భరోసా ఇచ్చే జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ వడ్డీ రేట్లపై ఉత్కంఠకు తెరపడింది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి మొదటి త్రైమాసికం (ఏప్రిల్-జూన్) వడ్డీ రేట్లను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటనతో దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రైల్వే సిబ్బంది, రక్షణ రంగ ఉద్యోగులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, 2026 ఏప్రిల్ 1 నుండి జూన్ 30 వరకు GPF వడ్డీ రేటును 7.1 శాతంగా యథాతథంగా కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు. గత త్రైమాసికంలో ఉన్న రేటునే కొనసాగించడం గమనార్హం. పెంపు లేకపోయినా, కోత లేకపోవడం ఉద్యోగులకు కొంత ఉపశమనం కలిగించింది.ప్రస్తుత గ్లోబల్ ఆర్థిక పరిస్థితులు, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు, మార్కెట్ అస్థిరతల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం జాగ్రత్తగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నిపుణులు భావిస్తున్నారు. వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశాలు ఉన్న సమయంలో స్థిరంగా ఉంచడం కూడా ఒక విధంగా సానుకూల సంకేతంగా భావించవచ్చు.
ఏ ఏ ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్కు వర్తిస్తుంది? ఈ 7.1 శాతం వడ్డీ రేటు కేవలం GPFకే పరిమితం కాదు. దీనికి అనుబంధంగా ఉన్న పలు ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్కూ ఇదే రేటు వర్తించనుంది. అవి: జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (సెంట్రల్ సర్వీసెస్) ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ స్టేట్ రైల్వే ప్రావిడెంట్ ఫండ్ రక్షణ సేవల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీల వర్క్మెన్ PF సాయుధ దళాల సిబ్బంది ప్రావిడెంట్ ఫండ్
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు సామాన్య ప్రజలు ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెట్టే పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) వడ్డీ రేటును కూడా 7.1 శాతంగా యథాతథంగా ఉంచారు. అలాగే సుకన్య సమృద్ధి యోజన, సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్, నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ (NSC) వంటి చిన్న పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్లలో కూడా ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇది పెట్టుబడిదారులకు ఒక స్థిరత్వ సంకేతంగా భావించవచ్చు. మార్కెట్లో మార్పులు ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం పొదుపు పథకాలపై విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తోందని నిపుణులు అంటున్నారు.
EPFతో పోలిస్తే ఎలా? ప్రస్తుతం GPF వడ్డీ రేటు 7.1 శాతంగా ఉంటే, ప్రైవేట్, ఆర్గనైజ్డ్ రంగ ఉద్యోగులకు వర్తించే ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) వడ్డీ రేటు 8.25 శాతంగా కొనసాగుతోంది. అంటే EPFలో కొంత ఎక్కువ రాబడి ఉన్నప్పటికీ, GPFలో భద్రత, గ్యారంటీ అంశాలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనేది ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పొదుపు పథకం. ఉద్యోగులు తమ జీతం నుండి కొంత భాగాన్ని ప్రతినెలా ఇందులో జమ చేస్తారు. ఈ మొత్తానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన వడ్డీ వర్తిస్తుంది. ఉద్యోగ విరమణ సమయంలో మొత్తం డబ్బును వడ్డీతో సహా పొందే వీలు ఉంటుంది.
ఇది ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ జీవితానికి ఆర్థిక భద్రతను అందించే కీలక సాధనంగా చెప్పుకోవచ్చు. అప్పటికప్పుడు రుణాలు పొందే సౌకర్యం కూడా ఇందులో ఉండటం మరో ముఖ్యమైన ప్రయోజనం.
వడ్డీ రేటు పెరగకపోయినా తగ్గకపోవడం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఒక స్థిరత్వ భావనను కలిగించింది. గ్లోబల్ మార్కెట్ అనిశ్చితి మధ్య ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం జాగ్రత్తపూర్వకమైనదిగా కనిపిస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎలా మారతాయో అనుసరించి వడ్డీ రేట్లలో మార్పులు ఉండవచ్చు. కానీ ప్రస్తుతానికి 7.1 శాతం రేటు కొనసాగించడం ఉద్యోగులకు ఒక విధంగా నమ్మకాన్ని ఇచ్చిన నిర్ణయంగా నిలిచింది.