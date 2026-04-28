AC Offers: బంపర్ ఆఫర్.. రూ. 18 వేలకే డైకిన్ స్ప్లిట్ AC.. Amazonలో కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్!

Daikin 0.8 Ton Split AC: అమెజాన్‌లో డైకిన్ (Daikin) 0.8 టన్ 2 స్టార్ ఫిక్స్‌డ్ స్పీడ్ స్ప్లిట్ ఏసీ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్ లబిస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా బ్యాంక్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. 

Daikin 0.8 Ton Split AC Price Cut: మార్కెట్‌లో డైకిన్ బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన ఏసీలకు మంచి గుర్తింపు ఉంది. అంతేకాకుండా వీటిని చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంగా కొనుగోలు చేస్తారు. అందుకే మార్కెట్‌లో వీటికి ఎక్కువ డిమాండ్‌ ఉంది. అయితే, మీరు కూడా అత్యంత తగ్గింపు ధరకే ఈ బ్రాండ్‌ ఏసీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశం..
 
డైకిన్ (Daikin) 0.8 టన్ 2 స్టార్ ఫిక్స్‌డ్ స్పీడ్ స్ప్లిట్ AC అమెజాన్‌లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్‌ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా FTQ28XV16 మోడల్‌ నెంబర్‌ కలిగిన AC అత్యంత చీప్‌ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

డైకిన్ (Daikin) 0.8 స్ప్లిట్ ఏసీ అద్భుతమై ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది PM2.5 ఫిల్టర్ ఫీచర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. దీని వల్ల మీకు స్వచ్ఛమైనతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన గాలిని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా కోండా ఎయిర్‌ఫ్లో (Coanda Airflow) ఫీచర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫీచర్ గాలి నేరుగా మనుషుల మీద పడకుండా.. గది మూలమూలకూ సమానంగా వ్యాపించేలా పని చేస్తుంది.   

ఈ ACలో పవర్ చిల్ ఆపరేషన్ (Power Chill) ఫీచర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. వేసవిలో గదిని త్వరగా చల్లబరచడానికి ఈ ఫీచర్ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఏసీ ఆన్ చేసిన వెంటనే వేగంగా కూలింగ్ ఇస్తుంది. ఇందులో కంపెనీ అద్భుతమైన డ్రై మోడ్ (Dry Mode)ను కూడా అందిస్తోంది. దీని వల్ల వర్షాకాలంలో గదిలో ఉండే తేమను (Humidity) తగ్గించడానికి ఈ మోడ్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది..  

ఇందులో కంపెనీ స్టెబిలైజర్ ఫ్రీ ఆపరేషన్ ఫీచర్‌ కూడా అందిస్తోంది. దీని వల్ల వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గుల నుంచి ఏసీని రక్షిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఈ ఏసీ అద్భుతమైన డిజైన్‌ కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా అనేక రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌, ఇది అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్కెట్‌లో MRP రూ.36,000తో అందుబాటులో ఉంది. 

ఈ ఏసీ ఇప్పుడే అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 31 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు కూడా లభిస్తోంది. దీంతో ఇది రూ.24,990కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవేకాకుండా బ్యాంక్‌ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించి పేమెంట్‌ చేయాలనుకునేవారు తప్పకుండా కొన్ని సెలక్టెడ్‌ బ్యాంక్‌లకు సంబంధించి క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగిస్తే దాదాపు రూ.2,500 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.

అలాగే ఈ ఏసీపై ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ ఆఫర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిని వినియోగించి పేమెంట్‌ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.4,730 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అయితే, ఈ ఆఫర్‌ వినియోగించడానికి తప్పకుండా ఏదైన ఏసీని ఎక్చేంజ్‌ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాని కండిషన్‌ బట్టి తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇక అన్ని ఆఫర్స్‌ పోనూ రూ.18 వేలలోపే పొందవచ్చు.      

