Hindware బ్రాండ్కు సంబంధించిన కూలర్ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అదనంగా దీనిపై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
Hindware Air Cooler Offers: సగం ధరకే మంచి బ్రాండ్కు సంబంధించిన కూలర్ ఏదైనా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఎండాకాలం సందర్భంగా ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని కూలర్స్ పై 50 శాతంత వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తోంది. దీంతో ఇవి సగం ధరలకే ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ప్రస్తుతం అత్యంత చవక ధరలో ఉన్న మంచి బ్రాండెడ్ కూలర్ కు సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకుందాం.
చాలామంది Hindware బ్రాండ్ కు సంబంధించిన కూలర్స్ ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తూ ఉన్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ బ్రాండ్కు సంబంధించిన కూలర్స్ పై ఏకంగా 40 నుంచి 50 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపున అందిస్తోంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి చీఫ్ ధరకే ఈ బ్రాండ్కి సంబంధించిన కూలర్స్ లభిస్తున్నాయి.
Hindware 85 L Desert Air Cooler (Snowcrest 85H మోడల్) కూలర్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ఇందులో ప్రత్యేకమైన Anti-Bacterial Protection అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనివల్ల గల హనీకోంబ్ ప్యాడ్లు బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా స్వచ్ఛమైన గాలిని కూడా అందిస్తుంది.
ఇందులో ప్రత్యేకమైన ఇన్వర్టర్ కేపబిలిటీ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనివల్ల కూలర్ ఇన్వెర్టర్ మీద కూడా నడుస్తుంది. తద్వారా నిరంతరం రూమంతా చల్లగా మారుతుంది. ఎక్కువ కాలం అధికంగా చల్లగా ఉండేందుకు హనీకోంబ్ ప్యాడ్లు ఇందులో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అలాగే గాలిని శుభ్రం చేసి మరింత చల్లగా అందించేందుకు ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఐస్ వేసుకునేందుకు ఐస్ ఛాంబర్ కూడా లభిస్తోంది. దీంతోపాటు గాలి గదిలోని అన్ని మూలల సమానంగా వ్యాప్తించెల ఇందులో ప్రత్యేకమైన స్లైట్స్ కూడా ఉన్నాయి. నీటి ట్యాంకు ఖాళీ అవగానే ఆటోమేటిక్గా నిండే ప్రత్యేకమైన ఆటో ఫీల్ ట్యాంక్ ఫీచర్ కూడా ఉంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ కూలర్ ధర MRP రూ.20,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 52 శాతం ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో.. కేవలం రూ.9,999కే లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిపై ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.500 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదేవిధంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే ఏకంగా రూ.1,200 వరకు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది.