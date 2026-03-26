Ifb 2025 Ac Offer Telugu: IFB 2025 మోడల్ 1 టన్ 3 స్టార్ స్ప్లిట్ ఇన్వర్టర్ ACని అత్యంత తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇది మీకోసమే.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ ఏసీపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది.
Ifb 2025 Ac Offer Telugu: అత్యంత తక్కువ ధరలోని మంచి ఏసీ ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఇదే మీకు మంచి సమయంగా భావించవచ్చు ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఏసీలపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. సమ్మర్ సేల్స్లో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి కొన్ని ఏసీలపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రీమియం బ్రాండ్కి సంబంధించిన ఏసీలు కూడా చీప్ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
27 వేల లోపే మంచి ఏసీ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా IFB 2025 మోడల్ 1 టన్ 3 స్టార్ స్ప్లిట్ ఇన్వర్టర్ AC (Model: CI133SL11RGM1)పై అదిరిపోయే ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వినియోగించవచ్చు.
ఇక ఈ ఏసీ కూడా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 8-in-1 Flexi Mode ఫీచర్ను కలిగి ఉంటుంది. గదిలో ఉన్న మనుషుల సంఖ్యను బట్టి.. లేదా ఎండ తీవ్రతను బట్టి ఏసీ కూలింగ్ కెపాసిటీ ఎనిమిది రకాలుగా మార్చుకునే సదుపాయాన్ని అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా కరెంటు కూడా చాలా వరకు ఆదా అవుతుంది.
అలాగే ఇందులో హెచ్డి కంప్రెసర్ అనే ప్రత్యేకమైన ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది. అంటే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల్లో కూడా ఈ ఏసీ ఎంతో సమర్థవంతంగా పనిచేసేందుకు ప్రత్యేకమైన టెక్నాలజీ ఆప్షన్ లభిస్తోంది. అలాగే గదిలో ఉష్ణోగ్రతను బట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ కూలింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా లభిస్తుంది.
డ్యూయల్ గోల్డ్ ఫైన్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఇందులో అందుబాటులో ఉంది కండెన్సర్తో పాటు ఎవాపరేటర్ కాయిల్స్పై ప్రత్యేకమైన కోటింగ్ ఉండటం వల్ల తుప్పు పట్టకుండా (Corrosion) ఎక్కువ కాలం ఏసీ అద్భుతంగా రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా నానోటెక్ కోటింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల గాల్లో తేమ వల్ల వచ్చే తుప్పు నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ ఏసీని కంపెనీ MRP రూ.50,000 ధరతో విక్రయిస్తోంది. అయితే, దీనినే ఈ కామర్స్ కంపెనీలో కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 44 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.27,000 లోపే పొందవచ్చు..
అలాగే ఈ ఏసీపై అనేక రకాల అద్భుతమైన బ్యాంకు తీసుకొని ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.. దీనిపై ఉన్న బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని HDFCతో పాటు యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.2 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా రూ.1000 వరకు కూపన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇక అన్ని రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.24 వేల లోపే ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిపై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని వినియోగించాలనుకునేవారు పాత ఏసిని ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.5 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ ఏసీని రూ.20 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..