Moto G35 5G Offers Latest News: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ మోటోరోలా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త మొబైల్స్ని విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. తాజాగా కూడా ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్లతో అద్భుతమైన మొబైల్స్ ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.. గతంలో మార్కెట్లోకి విడుదలైన Moto G35 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఈ మొబైల్పై ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Moto G35 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది 6.72 అంగుళాల Full HD+ LTPS LCD డిస్ప్లే ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 3 ప్రొటెక్షన్తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.
ఈ Moto G35 5g స్మార్ట్ఫోన్ ప్రాసెసర్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన Unisoc T760 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇక వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ Moto G35 5g మొబైల్కు సంబంధించిన కెమెరా సెటప్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 50MP మెయిన్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన 16MP కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. దీంతోపాటు ఎన్నో రకాల కెమెరా ఫిల్టర్ ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇక ఈ Moto G35 5g మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన 5000 mAh భారీ బ్యాటరీ, 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ ఫీచర్ తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని అప్డేట్స్ తర్వాత ఆండ్రాయిడ్ 15 కి కూడా అప్గ్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ ప్రత్యేకంగా డాల్బీ అట్మోస్ (Dolby Atmos) స్టీరియో స్పీకర్లు, సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, IP52 రేటింగ్ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది.
ఈ Moto G35 5g స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో వివిధ ధరల్లో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, 128gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ ధర MRP రూ.12,499 ఉండగా.. దీనిని ఇప్పుడే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.625 వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనిపై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఏదైనా పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.8 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ ను రూ.4 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..