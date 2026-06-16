/Flipkart బంపర్ ఆఫర్.. రూ.37,999 మోటో G37 పవర్ మొబైల్.. ఇప్పుడు కేవలం రూ.15,899కే!

Moto G37 Power Flipkart Offers: ఫ్లిప్కార్ట్లో Moto G37 Power స్మార్ట్ఫోన్ చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిని ఇప్పుడే బ్యాంక్తో పాటు ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్ వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
Moto G37 Power Flipkart Offers: తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి మోటోరోలా మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ కోసం ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్ను అందిస్తూ వస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మోటోరోలా బ్రాండ్కి సంబంధించిన కొన్ని స్మార్ట్ఫోన్స్ చాలా చీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా జీ సిరీస్కి సంబంధించిన మొబైల్స్ చౌవక ధరలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఫ్లిప్కార్ట్లో Moto G37 Power స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేసేవారికి అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో లభిస్తోంది. ఇది అద్భుతమైన బ్యాటరీ లైఫ్తో పాటు ప్రీమియం ఫీచర్స్తో లాంచ్ అయ్యింది. ముఖ్యంగా ఇది విభిన్న స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్తో పాటు ప్రీమియం కలర్స్లో అందుబాటులో ఉంది.
Moto G37 Power స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్పై దాదాపు 3 రోజుల వరకు బ్యాకప్ ఇస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. దీనికి తోడు 30W టర్బోపవర్ (TurboPower) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో అద్భుతమైన ప్రీమియం ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి.
ఈ Moto G37 Power మొబైల్ డిస్ప్లే రక్షణ కోసం Corning Gorilla Glass 7iని కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.7 అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 1050 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. అలాగే చేతులు తడిగా ఉన్నా స్క్రీన్ పనిచేసేలా స్మార్ట్ వాటర్ టచ్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది..
ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6400 (6nm) 5G ప్రాసెసర్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. ఇది రోజువారీ పనులతో పాటు మల్టీటాస్కింగ్, సాధారణ గేమింగ్కు ఇది చక్కగా సరిపోతుందని టెక్ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 8MP కెమెరా అందించారు.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లేటెస్ట్ Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 3 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ కూడా అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలుపుతోంది.. ఇందులో Dolby Atmos సపోర్ట్ ఉన్న స్టీరియో స్పీకర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. అలాగే ఇందులో ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల స్పెషల్ కనెక్టీవిటీ ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇక Moto G37 Power స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మార్కెట్లో ధర MRP రూ.37,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి దాదాపు రూ.16,000 ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.21,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా Flipkart Axis, SBI బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.800 డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఇతర బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి కూడా పేమెంట్ చేస్తే కూడా స్పెషల్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అయితే, పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ.6,100 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్కేవలం రూ.15,899కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఇతర EMI ఆప్షన్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, వీటన్నింటి వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే మరింత తగ్గింపు ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.