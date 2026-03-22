Moto G57 Power 5Gపై ఊహించని తగ్గింపు.. కేవలం రూ.4 వేలకే సొంతం?

Moto G57 Power 5G Price Drop: Moto G57 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ తగ్గింప కూడా లభిస్తుంది.
Moto G57 Power 5G Price Cut: మోటరోలా తన పాపులర్ G సిరీస్లో భాగంగా Moto G57 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే.. అయితే ఇది అద్భుతమైన బ్యాటరీతో పాటు స్టైలిష్ డిజైన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ చూడడానికి ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది అలాగే స్లిమ్ డిజైన్లు కలిగి ఉండడం వల్ల చాలామంది యువత కొనుగోలు చేసింది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మీరు కూడా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎప్పుడు లేని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ మధ్య కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ మీకోసమే..
Moto G57 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.72 అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1050 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది. ఇక ప్రొటెక్షన్ కోసం కంపెనీ Gorilla Glass 7i గ్లాస్ ని కూడా అందిస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉండడమే కాకుండా.. 256gb స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ లో లభిస్తోంది.
ఇక వెనక భాగంలో ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP మెయిన్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8MP అల్ట్రావైడ్, మాక్రో లెన్స్ కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది ప్రత్యేకమైన 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఈ మొబైల్ అద్భుతమైన 7000mAh బ్యాటరీ, 33W టర్బో ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్తో వస్తుంది. దీనికి ఆండ్రాయిడ్ 17 అప్డేట్, 3 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. IP64 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్, డాల్బీ అట్మోస్ స్టీరియో స్పీకర్లు, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ వంటి స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇక 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ పై ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి.
మార్కెట్లో ఇప్పుడు 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ఈ మొబైల్ ధర రూ.14,999గా ఉంది. దీనినే ఫ్లిప్కార్ట్లో ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ.750 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ లేదా ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇతర క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగిస్తే రూ.1000 వరకు తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది.
అదేవిధంగా ఈ మొబైల్ను మరింత చీపు ధరకే సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారికి.. ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ ను కూడా అందిస్తోంది. ఇది పొందడానికి తప్పకుండా ఏదైనా పాత మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పై రూ.11 వేల వరకు బోనస్ పొందవచ్చు. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.3,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.