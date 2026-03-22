Motorola g67 power 5G Price Drop: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మోటరోలా g67 power 5G (Motorola g67 power 5G) మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసిందని భావించవచ్చు.. ఎందుకంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ మొబైల్పై ఇప్పటికే ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు అద్భుతమైన బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.
మోటరోలా g67 power 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7000 mAh భారీ బ్యాటరీను కలిగి ఉంటుంది. ఒక్కసారి చార్జి చేస్తే మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది 30W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది..
మోటరోలా g67 power 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.7 అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది. దీనికి రక్షణగా Corning Gorilla Glass 7i సపోర్టు కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Snapdragon 7s Gen 2 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుంది.
ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలోకి వెళ్తే.. ఇది అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా Sony LYT-600 సెన్సార్తో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అదనంగా 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో సెల్ఫీ కోసం 32MP కెమెరా అందుబాటులో ఉంది..
ఈ (Motorola g67 power 5G) మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15 (Android 15) ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఒక సంవత్సరం పాటు ఆపరేటింగ్ సిస్టం అప్డేట్ తో పాటు మూడేళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది. అలాగే ఇందులో IP64 డస్ట్, స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్, డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు (Dolby Atmos), MIL-STD-810H మిలిటరీ గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ సపోర్టు ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇక ఈ మోటరోలా g67 power 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ అసలు ధర MRP రూ.18,999 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం రూ.16,999 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు తో పాటు యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.1000 వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై స్పెషల్గా ఫ్లిప్కార్ట్ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ను అందిస్తోంది. దీనికోసం మీరు ఏదైనా బ్రాండ్కు సంబంధించిన మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.13 వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ ను అన్ని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఫోన్ కేవలం రూ.3 వేల లోపు సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ మోటరోలా g67 power 5G స్మార్ట్ఫోన్పై నో కాస్ట్ EMI ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది.