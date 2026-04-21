Poco C85 5G (Power Black) స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా అమెజాన్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో పాటు అదనంగా బ్యాంక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
Poco C85 5g Price Cut: ఎప్పటినుంచో పోకో బ్రాండ్కు సంబంధించిన మంచి మొబైల్ ఏదైనా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా అత్యంత తక్కువ ధరలోనే.. అయితే, ఇదే మంచి సమయం ప్రభావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో పోకో బ్రాండ్కు సంబంధించిన చాలా మొబైల్స్ అత్యంత చీప్ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, అమెజాన్లో అత్యంత తక్కువ ధరకే లభిస్తున్న స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Poco C85 5G (Power Black) స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి అమెజాన్ ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ తో పాటు బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్, ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్పెషల్ సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఈ ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది.
సాధారణంగా మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ ధర MRP రూ.14,499 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 11 శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.12,920కే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ పై అదనంగా క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగిస్తే చాలా చవక ధరకే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ లభించడం ఖాయం..
ఇక ఈ Poco C85 5G మొబైల్ను కొనుగోలు చేసే క్రమంలో అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.500 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి EMI ఆప్షన్ ద్వారా కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.1,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఇతర స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
Poco C85 5G (Power Black) స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన బోనస్ కూడా లభించబోతోంది. ఇందులో భాగంగా మీరు ఏదైనా బ్రాండ్ కు సంబంధించిన పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే మొబైల్ కండిషన్ను బట్టి గరిష్టంగా రూ.12 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్ పోను కేవలం రూ.920కే ఈ Poco C85 5G స్మార్ట్ఫోన్ మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఇక ఈ Poco C85 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 6.9 అంగుళాల HD+ (1600 x 720 పిక్సెల్స్) LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది అంతేకాకుండా 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో లభిస్తోంది. అలాగే దీనివల్ల స్క్రీన్ వాడకం చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6300 (6nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ Poco C85 5G స్మార్ట్ఫోన్ 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో వెనుక భాగంలో 50MP మెయిన్ AI కెమెరా, సెకండరీ లెన్స్ కెమెరాలతో లభిస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP కెమెరా ఉండడం విశేషం. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6000mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది..