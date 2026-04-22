Moto G96 5G: రూ.21 వేల ఫోన్ కేవలం రూ.6,999కే.. ఎలా పొందాలో తెలుసా?

Motorola Moto G96 5G మొబైల్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి చాలా రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ప్రత్యేకంగా ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే చీప్ దరకే పొందవచ్చు.
Motorola G96 5g Price: ఎప్పటినుంచో చీప్ ధరలో మంచి మోటరోలా మొబైల్ని కొనుగోలు చేయాలని అనుకుంటున్నారా? ఇక ఇదే మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పటికే అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా మోటరోలా బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ ఏకంగా 20 నుంచి 30 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా G సిరీస్కు సంబంధించిన కొన్ని స్మార్ట్స్ఫోన్స్ చీప్ ధరలో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.
Motorola Moto G96 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్తో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేస్తే అద్భుతమైన స్పెషల్ తీసుకుంటే ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అలాగే కొన్ని బ్యాంకు తీసుకోండి ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ లభించడం విశేషం. అయితే, ఈ మొబైల్ ఏయే ఆఫర్స్ వినియోగిస్తే భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తుందో తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్ ధర మార్కెట్లో MRP రూ.20,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఫ్లిప్కార్ట్లో 10 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.18,999లోపే పొందవచ్చు. అలాగే దీనిపై ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి..
ఈ మొబైల్ పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాలు లోకి వెళ్తే.. దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఆక్సిస్ బ్యాంకుతో పాటు ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.980 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే అదనంగా భారీ తగ్గింపు పొందడానికి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించవచ్చు. ఇందులో భాగంగా ఏదైనా పాత ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.12 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.6,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ 6.67 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది pOLED 3D కర్వ్డ్ డిస్ప్లే (Curved Display) కలిగి ఉంటుంది. అలాగే డిస్ప్లే ప్రొటెక్షన్ కోసం కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 (Corning Gorilla Glass 5) ప్రొటెక్షన్ కూడా అందిస్తోంది.
ఇక ఈ Moto G96 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన పర్ఫామెన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4nm ప్రాసెస్) ప్రాసెసర్ తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో బేస్ వేరియంట్ ప్రారంభం అవుతుంది. అలాగే ఇది అప్డేటెడ్ ఆండ్రాయిడ్ 15 (Android 15) ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది.
ఇక ఈ Moto G96 5G స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా OIS సపోర్ట్తో 50 MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 8 MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరాతో పాటు మైక్రో కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 5500 mAh పెద్ద బ్యాటరీని అందిస్తోంది. చార్జింగ్ కోసం 33W టర్బోపవర్ (TurboPower) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టు కూడా అందుబాటులో ఉంది.