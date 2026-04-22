  • OnePlus Nord 5: అమెజాన్ ధమాకా.. రూ.5,000 లోపే OnePlus Nord 5.. ఈ డీల్ వదులుకోవద్దు!

OnePlus Nord 5: అమెజాన్ ధమాకా.. రూ.5,000 లోపే OnePlus Nord 5.. ఈ డీల్ వదులుకోవద్దు!

OnePlus Nord 5 Price Cut: అమెజాన్‌లో OnePlus Nord 5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎన్నో రకాల బ్యాంకు తీసుకుంటా ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు కొన్ని బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసి కొనుగోలు చేస్తే ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో పాటు కొంత క్యాష్ బ్యాక్ కూడా లభిస్తుంది. 

OnePlus Nord 5 Price Cut: వన్ ప్లస్ గతంలో విడుదల చేసిన మంచి మొబైల్ ఏదైనా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? వీటిపై మంచి ఆఫర్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది. ఎందుకంటే వన్ ప్లస్ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్‌పై అమెజాన్‌లో ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీంతోపాటు అదనంగా భారీ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. వీటన్నిటిని వినియోగిస్తే అత్యంత తక్కువ ధరకే ఈ బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన మొబైల్స్ సొంతం చేసుకోవచ్చు. 
 
ముఖ్యంగా గతంలో మార్కెట్లోకి విడుదలైన OnePlus Nord 5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పర్ఫామెన్స్ గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. దీనికి మార్కెట్లో అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా యువత ఎంతో ఇష్టంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ పై అమెజాన్ కొన్ని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తుంది.   

ఈ OnePlus Nord 5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ మొబైల్ మార్కెట్లో మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి వేరియంట్ 8GB RAM + 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో రూ.31,999 నుంచి రూ.33,999 ధరల్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇక చివరి వేరియంట్ 12GB RAM + 512GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో రూ.39,999 లభిస్తోంది.   

బేస్ వేరియంట్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తోంది. దీని ధర MRP రూ.34,999 కాగా.. ఇప్పుడే అమెజాన్ లో కొనుగోలు చేసే వారికి మూడు శాతం ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం  రూ.33,999 ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఈ మొబైల్‌ను కొనుగోలు చేసే క్రమంలో హెచ్డిఎఫ్సితో పాటు అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.1000 తగ్గింపు లభిస్తోంది.   

అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై మరింత తగ్గింపు పొందడానికి తప్పకుండా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా పాత వన్ ప్లస్ మొబైల్‌ను అమెజాన్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే.. మొబైల్ కండిషన్‌తో పాటు దాని వ్యాల్యూని బట్టి గరిష్టంగా రూ.32 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కేవలం రూ.4,999లోపే పొందవచ్చు.   

OnePlus Nord 5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన  క్వాల్కమ్ Snapdragon 8s Gen 3 చిప్‌సెట్‌తో  విడుదల చేసింది. ఇది గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్‌కు బాగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా 6.83 అంగుళాల 1.5K Swift AMOLED డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనివల్ల గేమింగ్ చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది.   

అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన రియల్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా 50MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు 8MP అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్ కెమెరాలు లభిస్తున్నాయి. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 50MP ఫ్లాగ్‌షిప్ గ్రేడ్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. అలాగే ఇది భారీ 6800mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.. దీంతోపాటు 80W సూపర్ ఊక్ (SUPERVOOC) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.  

