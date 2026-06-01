/Qled TV Offer: సగం ధరకే Samsung 55-ఇంచ్ Vision AI 4K QLED స్మార్ట్ టీవీ.. రూ.35 వేల భారీ తగ్గింపు!

Samsung 55 Inch Qled TV Offer: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED స్మార్ట్ టీవీ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు అదనంగా కూపన్ కూడా లభిస్తోంది. దీంతో ఇది అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంది..
Samsung 55 Inch Qled TV Offer: ఎప్పటినుంచో సగం ధరలో మంచి ప్రీమియం స్మార్ట్ టీవీని కొనుగోలు చేయాలని అనుకుంటున్నారా? అమెజాన్మీ కోసం అద్భుతమైన ఆఫర్లను అందిస్తూ వస్తుంది. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో సాంసంగ్ బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని టీవీలపై అద్భుతమైన స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి సగం ధరల్లోనే ఈ టీవీలు లభిస్తూ వస్తున్నాయి..
ముఖ్యంగా గత ఏడాది మార్కెట్లోకి విడుదలైన Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED స్మార్ట్ టీవీ అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. దీనిపై ఇప్పుడు అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు తీసుకుంటా ఆఫర్స్ లభిస్తూ వస్తున్నాయి. అయితే ఏ ఆఫర్స్ వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే ఈ టీవీ చీఫ్ ధరలకు లభిస్తుందో తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 55 అంగుళాలు కలిగిన Samsung Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED స్మార్ట్ టీవీ MRP ధర రూ.75, 500తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే దీనిని ఇప్పుడే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా 38 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.46 వేల లోపే అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ టీవీపై అదనంగా బ్యాంకు ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.. వీటికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అమెజాన్దీనిపై ప్రత్యేకమైన స్పెషల్ కూపన్ కూడా అందిస్తోంది. దీనిని వినియోగిస్తే ఏకంగా రూ.4,000 వరకు తగ్గుతుంది. దీంతో ఈ టీవీని కేవలం రూ.40,400 కే పొందవచ్చు.
ఇక ఈ స్మార్ట్ టీవీకి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 3840 x 2160 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో కూడిన డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది QLED 4K Ultra HD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. కాబట్టి అద్భుతమైన పిక్చర్ క్వాలిటీని అందిస్తుంది. ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన Quantum Dot టెక్నాలజీ కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల 100 శాతం కలర్ వ్యాల్యూమ్ అందిస్తుంది.
ఈ టెలివిజన్లో శక్తివంతమైన ఏఐ ప్రాసెసర్ తక్కువ రిజర్వేషన్ ఉన్న కంటెంట్ ను కూడా ఎక్కువ 4k క్వాలిటీ అప్స్కేల్ చేస్తుంది.. అంతేకాకుండా మంచి కాంట్రాస్ట్, డీటెయిలింగ్తో కూడిన విజువల్స్ కోసం HDR 10+ సపోర్ట్ ఉంది. అలాగే ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 20 వాట్స్ పవర్ఫుల్ స్పీకర్స్ ను అందిస్తూ వస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల శక్తివంతమైన ఫీచర్లను అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది..