Sansui 93 L Desert Air Cooler: ఫ్లిప్కార్ట్ Sansui 93 L Desert Air కూలర్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి సగం కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Sansui 93 L Desert Air Cooler: మధ్య తరగతి వారు ఏసీలు కొనుగులు చేయడం చాలా కష్టం.. ఎందుకంటే ఏసీలు దాదాపు రూ.20 వేలు మించే ధరలను కలిగి ఉంటాయి. అయితే, వీటికి బదులు ఎక్కువగా కూలర్స్ కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా చీప్ ధరలోనే ఎక్కువ ఫీచర్స్ కలిగి కూలర్స్ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. అయితే, మీరు కూడా ఇలాంటిదే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు..
ఫ్లిప్కార్ట్లో Sansui 93 L Desert Air కూలర్ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. అయితే, ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్తో పాటు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అలాగే ఈ స్మార్ట్ కూలర్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ Sansui 93 L Desert Air కూలర్ 93 లీటర్ల వాటర్ ట్యాంక్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తరచుగా నీళ్లు నింపాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎక్కువ సమయం కూలింగ్ అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది.. ఇందులో మెరుగైన కూలింగ్ కోసం హనీకోంబ్ ప్యాడ్స్ (Honeycomb Pads) కూడా వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
ఈ కూలర్ సుమారు 45 అడుగుల దూరం వరకు గాలిని స్ప్రెడ్ చేసే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. ఇది పెద్ద గదులకు లేదా హాళ్లకు బాగా సరిపోతుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇందులో 4-వే డిఫ్లెక్షన్ ఫీచర్ కూడా లభిస్తోంది. ఇది గాలి గదిలోని అన్ని మూలలకు సమానంగా వ్యాపించడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా విద్యుత్ పవర్ అందనప్పుడు కూడా ఇన్వర్టర్పై రన్ చేసుకోవచ్చు..
త్వరగా ఎక్కువ చల్లదనం కోసం ప్రత్యేకమైన ఐస్ ఛాంబర్ సదుపాయం కూడా లభిస్తోంది. ఇందులో క్యాస్టర్ వీల్స్ ఒక గది నుంచి మరొక గదికి సులభంగా తరలించడానికి చక్రాలు సహాయపడతాయి. అంతేకాకుండా ఇవే కాకుండా చాలా రకాల ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో MRP ధర రూ.15,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
అయితే, ఈ కూలర్ను ఇప్పుడే వేసవి ఆఫర్స్ సందర్భంగా 50 శాతం తగ్గింపుతో రూ.7,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎక్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.