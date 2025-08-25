Vodafone Idea Mega Deal: ఎంజాయ్ పండగో.. Vi కిర్రాక్ ఆఫర్.. రూ. 4,999 ఏడాది ప్లాన్ కేవలం రూ.1కే.. ఎలా పొందాలంటే..?

Vodafone Idea: వోడాఫోన్ ఐడియా.. యూజర్లకు స్పెషల్ ఆఫర్ని తీసుకొచ్చింది. రూ. 4,999 సంవత్సరం ప్లాన్.. ఇప్పుడు కేవలం రూ.1కే ఆఫర్ చేస్తోంది. మరి ఈ సూపర్ రీచార్జ్ ఆఫర్ని ఎలా పొందాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వోడాఫోన్ ఐడియా తమ కస్టమర్ల కోసం ఒక అద్భుతమైన ఆఫర్ తీసుకొచ్చింది. కేవలం ఒక రూపాయికి రూ.4,999 విలువైన వార్షిక రీఛార్జ్ ప్లాన్ పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్లాన్లో ఏడాది పొడవునా అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్, రోజుకు 2GB డేటా, ఉచిత SMS, అమెజాన్ ప్రైమ్ సబ్స్క్రిప్షన్, 16 OTT ప్లాట్ఫామ్లకు యాక్సెస్ లభిస్తాయి.
ఈ ఆఫర్ను Vi యాప్లో గెలాక్సీ షూటర్స్ గేమ్ ఆడి జెమ్స్ సేకరించడం ద్వారా పొందవచ్చు. ఈ గేమ్లో డ్రోన్లను ఫైర్ చేసి జెమ్స్ సంపాదించాలి. సేకరించిన జెమ్స్ ఆధారంగా వివిధ రివార్డులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఉదాహరణకు 25 జెమ్స్తో రూ.50 అమెజాన్ గిఫ్ట్ వోచర్.. 75 జెమ్స్తో రూ.1కి 10GB డేటా.. 150 జెమ్స్తో రూ.1కి 50GB డేటా.. 300 జెమ్స్తో రూ.1కి వార్షిక ప్లాన్ లభిస్తాయి.
ఈ ఆఫర్ 31 ఆగస్టు 2025 వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ వార్షిక ప్లాన్లో 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ, అన్ని నెట్వర్క్లలో అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్, రోజుకు 2GB హై-స్పీడ్ డేటా, రోజుకు 100 ఉచిత SMSలు ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా అమెజాన్ ప్రైమ్ సబ్స్క్రిప్షన్, Vi మూవీస్ ద్వారా.. 16 OTT ప్లాట్ఫామ్లకు ఉచిత యాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు Vi యాప్లో ఈ గేమ్ ఆడి రివార్డులు పొందవచ్చు.