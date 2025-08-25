English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vodafone Idea Mega Deal: ఎంజాయ్ పండగో.. Vi కిర్రాక్ ఆఫర్.. రూ. 4,999 ఏడాది ప్లాన్ కేవలం రూ.1కే.. ఎలా పొందాలంటే..?

Vodafone Idea: వోడాఫోన్ ఐడియా.. యూజర్లకు స్పెషల్ ఆఫర్‌ని తీసుకొచ్చింది. రూ. 4,999 సంవత్సరం ప్లాన్.. ఇప్పుడు కేవలం రూ.1కే ఆఫర్ చేస్తోంది. మరి ఈ సూపర్ రీచార్జ్ ఆఫర్‌ని ఎలా పొందాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

వోడాఫోన్ ఐడియా తమ కస్టమర్ల కోసం ఒక అద్భుతమైన ఆఫర్ తీసుకొచ్చింది. కేవలం ఒక రూపాయికి రూ.4,999 విలువైన వార్షిక రీఛార్జ్ ప్లాన్ పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్లాన్‌లో ఏడాది పొడవునా అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్, రోజుకు 2GB డేటా, ఉచిత SMS, అమెజాన్ ప్రైమ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్, 16 OTT ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు యాక్సెస్ లభిస్తాయి. 

2 /5

ఈ ఆఫర్‌ను Vi యాప్‌లో గెలాక్సీ షూటర్స్ గేమ్ ఆడి జెమ్స్ సేకరించడం ద్వారా పొందవచ్చు. ఈ గేమ్‌లో డ్రోన్‌లను ఫైర్ చేసి జెమ్స్ సంపాదించాలి. సేకరించిన జెమ్స్ ఆధారంగా వివిధ రివార్డులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.   

3 /5

ఉదాహరణకు 25 జెమ్స్‌తో రూ.50 అమెజాన్ గిఫ్ట్ వోచర్.. 75 జెమ్స్‌తో రూ.1కి 10GB డేటా.. 150 జెమ్స్‌తో రూ.1కి 50GB డేటా.. 300 జెమ్స్‌తో రూ.1కి వార్షిక ప్లాన్ లభిస్తాయి.   

4 /5

ఈ ఆఫర్ 31 ఆగస్టు 2025 వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ వార్షిక ప్లాన్‌లో 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ, అన్ని నెట్‌వర్క్‌లలో అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్, రోజుకు 2GB హై-స్పీడ్ డేటా, రోజుకు 100 ఉచిత SMSలు ఉన్నాయి.   

5 /5

అంతేకాకుండా అమెజాన్ ప్రైమ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్, Vi మూవీస్ ద్వారా.. 16 OTT ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు ఉచిత యాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు Vi యాప్‌లో ఈ గేమ్ ఆడి రివార్డులు పొందవచ్చు.

