VW 50L Air Cooler Offer: ఫ్లిప్కార్ట్లో VW 50 L Room/Personal ఎయిర్ కూలర్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా చీప్ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
VW 50L Air Cooler Offer: ఎప్పటి నుంచో ఎయిర్ కూలర్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా వేసవి కాలం కావడంతో వీటిని కొనుగోలు చేసేవారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని.. ఫ్లిప్కార్ట్ కొన్ని ఎయిర్ కూలర్స్పై ఊహించని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందిస్తోంది.
ముఖ్యంగా ఇటీవలే మార్కెట్లోకి వచ్చిన కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన స్మార్ట్ ఎయిర్ కూలర్లపై ఊహించని ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా VW 50 L Room/Personal ఎయిర్ కూలర్ అత్యం చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.
ఈ VW 50 L Room/Personal ఎయిర్ కూలర్ భారత మార్కెట్లో కంపెనీ ధర MRP రూ.16,999లకు విక్రయిస్తోంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఫ్లిప్కార్ట్లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. దీనిపై ఇప్పుడు ఏకంగా 71 శాతం వరకు తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. దీంతో ఈ ఆఫర్ పోనూ.. దీనిని రూ.4,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
అలాగే దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటన్నింటి వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా Flipkart Axis, Flipkart SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి ఏకంగా రూ.250 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇవేకాకుండా అదనంగా క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
VW 50 L Room/Personal ఎయిర్ కూలర్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 50 లీటర్ల వాటర్ ట్యాంక్ సామర్థ్యంతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా కూలింగ్ ప్యాడ్ టెక్నాలజీ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని వల్ల గాలిలోని బ్యాక్టీరియాను తొలగించి.. స్వచ్ఛమైన గాలిని అందించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆప్షన్స్ కూడా లభిస్తోంది.
ఇక ఈ కూలర్ అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది పర్సనల్ ఎయిర్ కూలర్ కావడంతో, తక్కువ స్థలంలో సులభంగా పెట్టుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇది వివిధ కలర్ ఆప్షన్స్లో కూడా అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి ఏసీలు కొనలేని వారికి ఈ కూలర్ బెస్ట్ ఛాయిస్గా భావించవచ్చు.