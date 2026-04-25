Graha Gochar 2026: మే నెలలో నాలుగు గ్రహాల కీలక మార్పు.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..!

Graha Gochar 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం మే నెల ఈ సారి వెరీ వెరీ స్పెషల్.  గ్రహాలు వాటి స్థానాలను మార్చుకోవడం వలన కొన్ని రాశుల వారికీ అదృష్టం తీసుకురాబోతుంది. మే 13న బుధుడు వృషభ రాశిలో ప్రవేశించనుంది. ఇదే  కుజ గ్రహం మే 10న మేష రాశిలో ప్రవేశించనుంది. అటు విలాస గ్రహం  మే 14న మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించనుంది. అటు గ్రహ రాజు మే 15న వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు.  ఈ గ్రహాల కదలిక 4 రాశులకు అదృష్ట తలుపు తెరవనుంది. ఆ అదృష్ట రాశిల గురించి తెలుసుకోండి..
రవి, కుజ, శుక్ర, బుధ గ్రహాలు మే నెలలో తన మార్గాన్ని మార్చుకోబోతున్నాయి. మే నెలలో ఈ గ్రహాల మార్పు వలన కొన్ని రాశులు ప్రయోజనం పొందే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు ఈ మార్పు వలన కొన్ని రాశులకు అదృష్టం పట్టబోతున్నట్టు జాతక చింతామణి అనే జ్యోతిస్య శాస్త్ర గ్రంథం  చెబుతుంది.  ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.  

మిథున రాశి: మిథునా రాశి వారికి మిగిలి ఉన్న పనులు పూర్తి అవుతాయి. కొత్త పనులు  ప్రారంభించే వారికి ఇదే మంచి సమయం. పిల్లల నుండి సంతోషకరమైన వార్తలు వింటారు. పెట్టుబడుల పరంగా లాభదాయకంగా ఉండబోతుంది. పెట్టిన డబ్బు నుండి లాభం అందుకుంటారు. 

మకర రాశి: మకర రాశివారికి మే నెల అత్యంత  సంతోషకరమైన సమయం అని చెప్పాలి.  మీరు చేసే పనిలో ప్రశంసలు పొందుతారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. మీ ఆర్థిక సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. కుటుంబ వేడుకల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.

మేష రాశి: మే నెల మేష రాశి వారికి అత్యంత లాభదాయకంగా ఉండబోతుంది. పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్టుగా వీరి జీవితం సాగనుంది. కుజ గ్రహం అనుగ్రహం వల్ల వృత్తి జీవనంలో పెరుగుదల ఉండబోతుంది. ఆర్థికంగా బలంగా ఉండబోతుంది.  సమాజానికి మీకు గౌరవం పెరగబోతుంది.  కుటుంబంలో శుభ కార్యక్రమాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. 

సింహ రాశి: మే నెలలో సింహ రాశి వారికి సరి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.ఎన్నో యేళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న  డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. కుటుంబ పరంగా ఆనందంగా ఉండబోతున్నారు. సామాజికంగా సంఘంలో మీరు గౌరవ ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించబడిన సమాచారం కేవలం మతపరమైన విశ్వాసాలు, పండితులు, జ్యోతిష్య గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. Zee మీడియా న్యూస్  ఈవార్తను ధృవీకరించడం లేదు. ఈ విషయమై నిపుణులైన పండితులును  సంప్రదిస్తే బెటర్.

