  • Graha Gochar 2026: త్వరలో గ్రహ మండలంలో అరుదైన కలయిక.. 5 రాశుల వారికి రాజ భోగమే..

Graha Gochar 2026: త్వరలో గ్రహ మండలంలో అరుదైన కలయిక.. 5 రాశుల వారికి రాజ భోగమే..

Graha Gocharam 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి సంచరిస్తూ ఉంటాయి. అలా సంచరించడం వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడతాయి. అలా మార్చి నెలలో కొన్ని గ్రహాల కలయిక వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. అలాంటి గ్రహా యోగాల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో పెను మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. 
March 2026 Graha Gocharam: జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, మార్చి 2026లో, కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం మారబోతుంది. కొన్ని శుభ గ్రహాల గమనంలో మార్పుల కారణంగా ఇది జరగబోతుంది. ఇకపై వారికి అంత శుభయోగం కలబోతున్నట్టు గ్రహగతులు చెబుతున్నాయి. 

వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. మార్చి 2026 నెల గ్రహ గమనం పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైనది. మొదట, శుక్రుడు మార్చి 2న మీనరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఆ తరువాత.. దేవ గురువు బృహస్పతి మార్చి 11న తన గమనాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఆ  తరువాత, మార్చి 14న బుధుడు కుంభరాశిలోకి, మార్చి 15న సూర్యుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. మార్చి 21న బుధుడు తన ప్రత్యక్ష సంచారాన్ని ప్రారంభించబోతున్నాడు. మార్చి 26న కుజుడు కుంభరాశిలోకి   ఉదయించబోతున్నాడు. మార్చి నెలలో గ్రహాల గమనంలో ఈ మార్పుల కారణంగా, ఐదు రాశుల తల రాత  మారబోతుంది.   

మిథున రాశి..  మార్చిలో బృహస్పతికి సంబంధించిన స్వంత రాశి మీనంలో ప్రవేశించడం వలన మిథున రాశి వారి జీవితంలో సానుకూలత పెరకబోతుంది.  ఈ సమయం ముఖ్యంగా వృత్తి జీవితంలో ఆశించిన ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసే అవకాశాలున్నాయి.  ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి ఉద్యోగ మార్పు కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి ఆశించిన శుభవార్త అందుకుంటారు.   ఇంట్లో శుభ సంఘటనలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.  మీరు కుటుంబ జీవితంలో కూడా సంతోషకరమైన క్షణాలను  ఆస్వాదిస్తారు.   

ధనుస్సు రాశి..  మార్చిలో, గురుగ్రహం యొక్క ప్రత్యేక అనుగ్రహం ధనుస్సు రాశిపై ఉండబోతుంది.  ఇది వ్యాపారంలో ఎక్కువ లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. మీ వృత్తి జీవితంలో కుటుంబ జీవితంలో మరింత సానుకూలత ఉండబోతుంది. మీరు పనిలో సవాళ్లను నమ్మకంగా అధిగమిస్తారు. మీ సహోద్యోగులు దీనికి అవసరమైన మద్దతు సహకారాన్ని అందిస్తారు. మీ కెరీర్‌ను మెరుగైన మార్గంలో తీసుకెళ్లడానికి మీకు అవకాశం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో సానుకూల మార్పులు మీ జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తాయి. 

వృషభ రాశి..  మార్చి నెలలో శుక్ర సంచార ప్రభావం వృషభ రాశి వారి వృత్తి జీవితంలో పెను మార్పులను తీసుకురాబోతుంది.  ఈ సమయంలో, ఈ రాశుల వారు  చాలా కష్టమైన సవాళ్లను కూడా సులభంగా ఎదుర్కోగలుగుతారు. కొత్తగా కెరీర్ అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకునే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. పూర్వీకుల ఆస్తి విషయాలు మీకు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.    

సింహ రాశి.. మార్చి నెల సింహ రాశి వారికి కూడా ఒక వరం లాంటిదని చెప్పాలి. సూర్య భగవానుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం మీపై అపారంగా ఉండబోతుంది. మీ వృత్తి జీవితంలో అడ్డంకులన్ని తొలగిపోతాయి. మీ జీవితంలో కొత్త శిఖరాలను చేరుకోవడానికి మీకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ ఆదాయ వనరులు అమాంతం పెరుగుతాయి. చాలా రోజులుగా అసంపూర్తిగా ఉన్న పనిని పూర్తి చేసే సమయం ఇది. వివాహం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న అవివాహితులకు ఈ యేడాది పెళ్లి కాబోతుంది. 

తులా రాశి..  మార్చిలో గ్రహ సంచారము వలన, తులారాశి జీవితంలో సానుకూల ఫలితాలు పెరుగుతాయి. ఇది మీ వృత్తి జీవితంలో కనిపించే సమస్యలను అంతం చేస్తుంది. ఇది మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా, మానసికంగా పరిణతి చెందేలా చేస్తుంది. కుటుంబ ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చడానికి మీకు తగినంత ఆదాయం లభిస్తుంది. మీరు విలాసవంతమైన, సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.

గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, హిందూ సనాతన సంప్రదాయాలు ధర్మ సింధువు, నిర్ణయ సింధువులోని సమాచారంపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.

