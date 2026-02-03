Grammys 2026: గ్రామీ వేడుకల్లో ఇండియన్‌ గ్లామర్‌ టచ్‌.. టాప్‌ లేకుండా గాయని సెంటర్‌ ఆఫ్‌ అట్రాక్షన్‌..!

Chappell Roan Grammy 2026 Outfit : గ్రామీ అవార్డు వేడుకలు 2026 ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంలో మన ఇండియన్ ప్రముఖ గాయనీలు కూడా మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్నారు. ప్రపంచ సంగీత రంగంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే ఈ గ్రామీ అవార్డుల ప్రధానోత్సవం అట్టహాసంగా లాస్ ఏంజిల్స్లో జరుగుతున్నాయి. ఈ వేడుకల్లో అమెరికన్ సింగర్, సాంగ్ రైటర్ కెల్సియా బలేరిని డిజైనర్ సభ్యసాచి చెవి రింగులు, ఉంగరం ధరించగా.. భారతీయ, శ్రీలంక మూలాలున్న సింగర్ లారా రాజ్ 'ఓం' లాకెట్ ధరించి పాపిడ బిళ్లతో మెరిసిపోయింది.
ప్రపంచ గాయనిలకు ప్రతిష్టాత్మకమైన గ్రామీ అవార్డుల వేడుక వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. భారతీయ, శ్రీలంక మూలాలు కలిగిన సింగర్ లారా రాజ్ 'ఓం'లాకెట్ ధరించి పాపిడి బిళ్ళతో ఆమె మెరిసిపోయింది. గ్రామీ వేడుకల్లో ఇది ఇండియన్ టచ్.
ఈ అవార్డుల ప్రధానోత్సవం అట్టహాసంగా జరుగుతోంది. అమెరికన్ సింగర్, సాంగ్ రైటర్ కెల్సియా బలేరిని డిజైనర్ సభ్యసాచి చెవి రింగులు, ఉంగరం ధరించగా.. భారతీయ సింగర్ సాంగ్ రైటర్ రాజకుమారి కూడా సభ్యసాచి శారీని ధరించి ఆకర్షించింది.
ఇక ఈ గ్రామీ అవార్డు వేడుకల్లో అమెరికన్ గాయని చాపల్ రోన్ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది. లాస్ ఏంజెల్స్ వేధికగా అట్టహాసంగా జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఆమె తన దుస్తులతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
షీర్ మెరూన్ మగ్లర్ గౌన్, బాడీ ఆర్ట్ తో దాదాపు టాప్ లెస్ గా రెడ్ కార్పెట్ పై సందడి చేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆమె డ్రెస్సింగ్ టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ గా నిలిచింది. రెడ్ కార్పెట్ పై టాప్ లెస్ ఫోజులు ఇచ్చి సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది రోన్.
అయితే ఈ 2026 గ్రామీస్ అవార్డుల్లో రోన్ కేవలం అవార్డులను ప్రధానోత్సవంలో పాల్గొంది. ఆమె ఎలాంటి పర్ఫామెన్స్ చేయలేదు. ఫాన్స్ తో ముచ్చటించి, సోషల్ మీడియా వేదికగా తనను నామినేట్ చేసిన వారికి ఆమె ధన్యవాదాలు తెలిపింది.