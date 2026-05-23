Zee Telugu News Healthcare Awards: వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రజల కోసం అంకితం చేసినట్టు వైద్యులు ప్రజారోగ్యంలో ఊపిరి సలపని బిజీతో ఉంటుంటారు. అలా వైద్యుడిగా కొనసాగుతూ సమాజానికి కూడా ఇతోధికంగా మేలు చేస్తున్న వైద్యులను జీ తెలుగు న్యూస్ సత్కరించింది. ఉత్తమ వైద్యుల అవార్డు-2026 వేడుక అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇలా ఉన్నాయి.
నిజం నిక్కచ్చిగా అంటూ తెలుగు రాష్ట్రాలకు నిజం చెబుతూ.. నిఖార్సుగా వార్తా ప్రసారాలు చేస్తున్న జీ తెలుగు న్యూస్ సామాజిక బాధ్యతగా కూడా వ్యవహరిస్తోంది. సమాజానికి విశేష సేవలు అందిస్తున్న వారిని నిరంతరం గుర్తిస్తూ.. వారి సేవలను గుర్తించడమే కాకుండా ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉండేలా పలు రంగాల వారికి అవార్డులు అందిస్తోంది.
కనిపించే ప్రత్యక్ష దేవుళ్లు వైద్యులు. ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడుతున్న వైద్యులను జీ తెలుగు న్యూస్ ఎప్పుడూ గుర్తించి వారిని సత్కరిస్తోంది. సమాజానికి మేలు చేసే వైద్యులు.. వైద్యారోగ్య రంగానికి అపూర్వ సేవలు అందిస్తున్న వైద్య నిపుణులను జీ తెలుగు న్యూస్ ఉత్తమ పురస్కారాలు అందించింది.
హైదరాబాద్లోని రాడిసన్ బ్లూ హోటల్లో శనివారం ఉదయం జీ తెలుగు న్యూస్ ఉత్తమ వైద్య పురస్కారాలు-2026 ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం అట్టహాసంగా జరిగింది. అతిరథ మహారథుల మధ్య వైద్యులను సత్కరించి.. వారి సేవలకు సలామ్ చేసింది.
జీ తెలుగు న్యూస్ చీఫ్ ఎడిటర్ సంగనభట్ల భరత్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తెలంగాణ గవర్నర్ శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా హాజరై వైద్యులకు జీ తెలుగు న్యూస్ పురస్కారం ప్రదానం చేశారు. కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగిస్తూ మధ్యలో జీ నెట్వర్క్ అధినేత సతీష్ చంద్రతో తనకు ఉన్న అనుబంధాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు.
కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి హాజరై ఉత్తమ వైద్యులకు జీ తెలుగు న్యూస్ పురస్కారం అందించి అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వైద్యారోగ్య రంగానికి చేస్తున్న సేవలను వివరించారు. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు భారతదేశంలో అందుతున్నాయని చెప్పారు.
తెలంగాణ వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ హాజరై వైద్యులకు అవార్డులు అందించిన అనంతరం ప్రసంగం చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వైద్యారోగ్య రంగం బలోపేతానికి తీసుకుంటున్న చర్యలు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని కీలక ప్రకటనలు చేశారు.
తెలంగాణ ఎస్సీ, ఎస్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ ఉత్తమ వైద్యులకు అవార్డులు అందించి జీ తెలుగు న్యూస్ చొరవను అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా వైద్య రంగ సేవలను.. వైద్యుల నిస్వార్థ సేవలను కొనియాడారు.
అవార్డుల వేడుకలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మరో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ జీ తెలుగు న్యూస్ అవార్డు అందుకోగా.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఝాన్సీరెడ్డి మామకు వైద్యుడిగా విశేష సేవలు అందిస్తుండడంతో అతడిని సత్కరించారు.